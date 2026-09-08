人民日报 2026-09-08 09:20:35

“阿公、阿嬷，我回家了。”

前不久，电影《给阿嬷的情书》让台湾一名观众心生波澜，凭着族谱里残存的“番刈树”古地名线上求助，在两岸各界帮助下成功寻得广东汕头祖籍地。

一声“阿嬷”，触动多少人心，该如何描绘这些内心波涛？

心底的乡愁是起始点。背井离乡的创业史，不只写着泪与痛，就像“过番”“金山客”，这些今天看来稍显陌生的词语，无不记录着先辈们在海外饱含血泪的拼搏。乡愁最为牵肠挂肚，这份最柔软的情愫恰是游子最坚实的精神依托。文缘则如游子与故乡间的脐带。电影中的木生、南枝、淑柔，以侨批完成彼此的守护与寄托。一封封侨批，不只叨念日常牵挂，更写满中华优秀传统文化中的伦理道德、礼义情感，以及中国人特有的处世哲学和精神追求。

深植于共同的文化根脉，这份缱绻的乡愁被文艺作品不断书写。那些刻写在“大历史”褶皱里的生活细节、细腻情感，被不同文艺作品聚焦并娓娓道来。歌谣是一种铭记：“一溪目汁一船人，一条浴布去过番”，口口相传的“过番歌”，用乡音反复提醒后人，勿忘番客漂泊求生的苦难过往。歌声是一种抒发：“我爱你，中国/我要把最美的歌儿献给你/我的母亲，我的祖国……”《我爱你，中国》最早由华侨来演唱，一句句“我爱你”深情绵绵、一唱三叹，唱尽万千华侨的赤子之心。文学书写是一种建构：最近几年涌现的小说《平安批》《金墟》《归潮》等，就是在不断地打捞历史、打通现实。光影叠印着昨天与今天：电影《唐探1900》用悬疑的外壳，包裹早期美国华人艰难的生存处境；电影《欢迎来龙餐馆》里的厨师徐福，在异国战火里守着一间中餐厅，“好好吃饭”映照中国人千百年来的家国观、幸福观……跨越时光、拨开烟尘，文艺作品从不吝笔墨，在反复刻写中凝记，在长久凝记中凝聚人心。

心中流淌的是同脉气血。千百年来，中国人远赴海外开辟新生活的奋斗史，是中国故事的重要组成部分，也是中国精神不可忽略的传承载体。透过文艺作品，当代年轻人看见历史、看见传承，看见推动历史的人，看见情义无价、家国情怀的生生不息；华侨华人看见乡愁、看见根脉，看见来路，也看见了自己；更多人看见中华民族独有的精神气质和价值追求，看见全人类共通的情感。

纵使视角不同、气象万千，但文艺反复深描的无非是同一脉“情”。没有“情”，怎能敲开心窗？爱这片土地，爱书写的对象，感念这片土地上发生的一切，方能以小切口成就大格局，于质朴表达中积蓄撼动人心的力量。因为有情，遥遥相望才会岁岁牵挂。6000多万海外侨胞，是站在连接中国与世界的桥梁之上的观察者、阐释者。他们的故事里，有“小我”也有“大我”，有乡愁眷恋，也有家国情怀。

“江海万里，心中念你，便不觉遥远。”电影中的那封侨批，引发共鸣。山海万里不觉远，是因为历史没有断裂、文脉没有断裂、情感没有断裂。滔滔波澜奔前程，心有归处是吾乡。

作者：任姗姗

原标题：一声“阿嬷”一脉情（金台随笔）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com