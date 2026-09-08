浙BA温州主场首秀门票9日晚开售！本周五将迎战诸暨！
温州新闻网 2026-09-08 09:48:22
温州网9月8日讯（记者 诸葛之伊）明晚7点，2026年浙江省城市篮球联赛（浙BA）省级争霸赛温州队主场首秀门票将正式开售。温州队将于本周五在温州体育中心体育馆迎战诸暨队，上演C组焦点对决。
本次赛事门票分为28.8元与18.8元两档，实行实名制购票，每位观众凭有效身份证件可限购4张，且最多下单4次。另外，赛事期间，场馆周边交通压力较大，建议观众优先选择公共交通绿色出行。同时，场馆内禁止携带食品、饮料、专业摄录设备、打火机及雨伞等物品，儿童也需购票入场。
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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