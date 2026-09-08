人民日报 2026-09-08 09:22:19

收获知识和信息固然是阅读的目的之一，但更可贵的，是在潜心研读的过程里涵养性情，并学会用前人的智慧观照自身、解决困惑

“我与地坛”北京书市持续预热，“2026中国文学盛典·鲁迅文学周”系列活动在上海举办，2026南国书香节带来一场场书香盛宴……近段时间，各地阅读活动不断，浓厚的氛围吸引越来越多人走近经典、阅读经典。

也有人心生疑问，如今获取知识那么方便，还有必要“啃”大部头作品吗？就拿短视频来说，它精准适配人们碎片化的时间，不少短视频博主还会以标签化的方式拆解经典，提炼金句并对接现实场景，降低了阅读门槛，拉近了人们与经典的距离。表面看，这确实起到了把书读薄的效果。问题在于，它能取代对经典原著的阅读吗？书真的读薄了吗？

其实，把书读薄并不是简单地把经典拆解成单一的标签、浓缩为几句金句，而是在涵泳咀嚼中，理解作者的意图。“5分钟读懂《牡丹亭》”“1分钟提炼儒家金句”“30秒让你重新认识贾宝玉”……类似的概括，是信息高度压缩的产物，会砍断经典叙事的完整逻辑链条，我们从中收获的，实际上只是经过他人过滤的二手信息。这种浅尝辄止的阅读方式，并非真正意义上的把书读薄。

就像刷短视频，或许能让一个人记住，王阳明心学的主旨是“致良知”。但倘若追问“良知”的真正内涵，王阳明为何说这一学说是“从百死千难中得来”，我们又该如何结合自身境遇践行“致良知”，短视频往往无法给出深入且系统的解答。标签化的概括、脱离语境的解读虽通俗易懂，却难免单薄片面，唯有回归经典本身，才能真正领会作者的深意。

只有把书读厚，才能把书读薄。作家卡尔维诺在《为什么读经典》中写道：“经典作品是这样一些书，我们越是道听途说，以为我们懂了，当我们实际读它们，我们就越是觉得它们独特、意想不到和新颖。”这番话恰恰点明了人们对待经典作品的一个误区：读过了就以为读懂了，了解了就认为理解了。

以文学经典为例，其魅力往往在于娓娓道来的从容铺陈，人物形象在完整的叙事中自然展开，生活的本真面貌得以细腻还原，读者也能在阅读、思考中探寻真善美。人性的矛盾、复杂和幽微，世界的多重面向，绝非一两个标签、几句话就能简单概括。当读者习惯接受短平快的简单结论，便容易滋生思维惰性，钝化思辨能力。要想把书读薄，就必须回归经典本身，在与作者“对话”中，思接千载、视通万里，理解经典的深层次意义。

把书读薄，不仅要深入理解经典，更是要将经典内化为自身的知识，甚至是智慧。经典是历经时间淘洗、跨越时代仍能引发精神共鸣的媒介。它承载着人类的深刻思考，既映照现实，又能启迪未来。读薄正是在不断读厚的过程中，解锁其永恒的精神价值、文化价值。

更重要的是，经典阅读的最终指向，是“读自己”。收获知识和信息固然是阅读的目的之一，但更可贵的，是在潜心研读的过程里涵养性情，并学会用前人的智慧观照自身、解决困惑。以读书修身，以经典润心，这份厚重的精神滋养，是快餐式阅读难以企及的。在这个意义上，把书读薄实际上也是在理解作者意图、提升思辨能力、获得精神启迪的基础上，以经典观照自身、校准方向，把自己的修养培厚。

经典从来不是故纸堆里的过往云烟，而是一个有背景、有延展、有温度的精神世界。真正的经典阅读，必定要经历从“薄”到“厚”、再从“厚”到“薄”的过程。在这个过程中，我们不应成为知识的被动接受者，而应成为一名主动探索的思考者。把书读薄，意义正在于此。

作者：任飞帆

原标题：把书读薄，把自己读厚（人民时评）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com