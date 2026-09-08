好评如潮 2026-09-08 09:24:45

绍兴书圣故里，临水老屋的阳台上，75岁的陈金敖在悉心打理自家种的葫芦藤。青藤蜿蜒，七只葫芦静静垂挂在屋檐之下，画面恬淡温柔，像极了无数人童年记忆里的《葫芦兄弟》场景。路人随手拍下的一段日常短视频，没有剧本、没有造势，却意外刷屏网络，让这座静谧的水乡小巷，迎来了一场猝不及防的全网热度。

这场意外的走红，始于一场最朴素的双向治愈。游客隔着潺潺河水轻声唤一句“爷爷”，陈金敖便会欣然出门挥手回应，一呼一应、一来一往，简单纯粹的画面，治愈了无数网友。很少有人知道，这份突如其来的热闹，对老两口而言是久违的温暖。陈金敖与老伴是失独老人，二十五年前女儿意外离世，让这个小院常年清冷，平日里闭门寡居，少与人往来。偶然结出的七只葫芦，成了老人寄托思念的慰藉，他坦然坦言，早已把这七个葫芦当成了自己的孩子。而天南地北游客的善意问候、网友的温暖祝福，也慢慢消融了老两口多年的孤寂，打开了尘封已久的心扉。

可惜，无度的围观终会越界，过度的热爱也会变成温柔的负担。走红后的首个周末，书圣故里游人爆满，大批游客扎堆河岸打卡，各路网红借着流量常驻此处直播，有人甚至扮成蛇精和葫芦娃，在清幽的古巷里喧哗造势。无休止的呼喊、近距离的围拍、全天候的直播围观，彻底打乱了两位老人的正常生活。短短几分钟便要起身回应一波游人，老人从早到晚疲于应付、不得清闲；本就体弱多病的老伴，经不起连日的喧嚣，头晕旧疾反复发作。即便社区贴出“请勿大声呼唤，爷爷在休息”的提示牌，也挡不住失控的人流。

9月5日夜晚，陈金敖默默剪掉了檐下所有葫芦。这不是告别美好，而是一位普通老人最无奈也最克制的自我保护。摘去葫芦前，他依旧对着对岸的游人唱响绍剧，高歌《我们的生活充满阳光》，温和地与大家挥手道别。“剪掉后轻松些，游客也更安全了”，朴实无华的话语里，藏着老人极致的包容与善良，也藏着不为人知的疲惫与无奈。绍兴文旅回应道，“葫芦娃爷爷不是网红，也请游客多一份体谅。把安宁与日常，还给两位老人”。

流量的背后，是烟火之下普通人的寻常生活。这些年，我们见过太多普通人因一段日常意外走红，最终却因不堪围观打扰，被迫褪去热度、回归沉寂。我们总热衷于追逐治愈的烟火温情，奔赴每一处出圈的网红风景，却常常忘了——所有让人心动的美好画面，从来不是供人消费的打卡素材，而是别人实实在在的生活日常。

真正的喜欢与尊重，从来不是肆无忌惮的靠近围观，而是恰到好处的距离。想看水乡风景，远远驻足欣赏便是成全；感念老人的纯粹善良，默默珍藏温暖便是善意。不必扎堆簇拥、不必过度打扰，更不用把普通人的家门口，变成流量狂欢的秀场。

葫芦岁岁枯荣，今年落尽，来年依旧新生。但心怀赤诚、不慕浮华的“葫芦娃爷爷”，值得被每一份善意温柔以待。给善意画上一条线，守住分寸，保持距离，不让滚烫的喜爱变成伤人的打扰，这才是我们对这份水乡温情最好的回应。

作者：陈梓怡

原标题：给“葫芦娃爷爷”的善意，画一条线

来 源：好评如潮

本文转自：温州新闻网 66wz.com