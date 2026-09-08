潮新闻 2026-09-08 09:34:44

日前，温州园博工坊内的新壹天·园博酒店与园博荟酒店正式开业。客房预订持续火爆，大量房源提前被预订，成为园博园周边住宿的新选择。

日前，温州园博工坊内的新壹天·园博酒店与园博荟酒店正式开业。客房预订持续火爆，大量房源提前被预订，成为园博园周边住宿的新选择。

“开业两个月了，暑期入住率达95%左右。”新壹天·园博酒店负责人朱海静介绍，“园景房”是酒店一大特色，住客晨起打开窗帘，满眼便是绿色，还可以看到温州园博园经典景点郭公阁。

园博荟酒店负责人杨翰表示，酒店地理位置优越，走几步便可至北园入口，同时，酒店距温州南站约1.2公里，兼顾休闲与差旅需求。

据介绍，园博工坊引入这两家酒店旨在完善园博工坊的住宿配套。目前两家酒店共提供100余间客房，未来还将引入更多商家，丰富消费场景。

园博工坊作为温州园博园的重要配套，精品酒店、公寓和民宿三种业态已逐步落地。目前入住客群包括休闲游客和周边产业园区商务人士，双重客流为酒店提供稳定客源。随着配套逐步完善，园博工坊综合服务能力持续提升。

来 源：潮新闻

原标题： 推窗即见郭公阁 园博工坊两家酒店成打卡新宠

记者 刘琨

本文转自：温州新闻网 66wz.com