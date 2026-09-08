好评如潮 2026-09-08 09:25:46

近日，浙江绍兴75岁的老人陈金敖因阳台种出的7个葫芦意外走红，被网友亲切称为“现实版葫芦娃爷爷”。然而，面对络绎不绝的打卡游客，老人最终选择剪掉所有葫芦。藤蔓断了，围观的人群散了，网络上的热闹也随之退潮。但这件事，也为流量时代的围观乱象敲响了警钟。

故事的开端充满温情。爷爷与老伴是失独家庭，25年前失去独女，老宅常年冷清。葫芦走红后，游客隔岸呼唤“爷爷”，老人应声而出、挥手致意，老伴也默默配合。这份素昧平生的牵挂，让老人说“网友把我们的心打开了”。一时间，7个葫芦成了连接童年记忆与人间温情的纽带，双向治愈，令人动容。

然而善意一旦失去边界，就可能演变为负担。客流高峰时，老人每5至10分钟就要出门“营业”，一天回应近百次；有游客频频在老人家附近拍照，有人直播引流，甚至有人扮成“蛇精”打卡。尽管社区已经立起“请勿大声呼唤，爷爷在休息”的提示牌，却难挡部分游客的“汹涌热情”。最终，老伴头晕病发，老人忧心临河人群安全，忍痛剪掉葫芦。这一剪，剪断的是藤蔓，守住的是生活的尊严与安宁。

对此，我们不禁要反思：当“打卡”变成“围猎”，当“问候”沦为“消费”，我们是否已越过了善意的边界线？老人不是网红，阳台不是舞台，葫芦更不是供人榨取流量的道具。真正的尊重，不是隔着河喊“爷爷”求回应，而是默默欣赏、悄然离开；不是用镜头填满他的生活，而是用距离守护他的日常。

绍兴文旅的回应值得点赞。他们没有借势炒作“网红景观”，而是坦然接受“戛然而止”，并主动为老人发声。这体现了一种难得的清醒：城市的温度，不仅在于欢迎的热情，更在于懂得退让的分寸。正如一个网友评论所言：“仓促的告别背后，藏着老人最朴素的善意与无奈。”允许普通人“扫兴”，允许美好自然退场，才是对个体权利最深的敬意。

这件事也警示着我们：流量时代，万物皆可打卡，但观赏必须有边界，热爱更需懂分寸。如果平凡生活也会被放大为公共景观，那么社会更需建立起“边界意识”。无论是“孤独树”被砍，还是“葫芦娃”被剪，背后都是普通人对宁静生活的本能捍卫。

剪下葫芦，不是遗憾，而是另一种圆满。愿下一次，我们不必等到藤蔓被剪，才想起边界的存在；不必等到老人疲惫，才懂得退后一步。把安宁还给生活，把温柔留给日常，这才是对“葫芦娃爷爷”最好的尊重与欣赏。

作者：陈佳佳 薛光浦

原标题：剪断“流量”藤蔓：别把问候变消费

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本文转自：温州新闻网 66wz.com