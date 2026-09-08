中国新闻网 2026-09-08 09:34:00

过去，保护多止于出书、录音的静态留存，“资料越存越多，方言越用越少”。2021年起，温州市委宣传部牵头守护“声”命力行动，以数智赋能构建“文献存根、数字建档、AI活化、全民传习”完整体系，推动从“记录保存”迈向“活态传承”。

浙江温州是典型的“方言群岛”，拥有12种互不通用的口音，呈现“十里不同音”的独特语言格局。

作为吴语区存古度最高、语音体系最复杂的方言代表，温州话完整保留大量中古汉语、宋代音韵特征，是名副其实的古汉语活化石，承载着浙南千年移民史、商贸史与民俗文脉，更是海内外温州人最深沉的乡愁纽带。

随着城市化提速、全民普及普通话、人口高频流动，温州方言面临严峻的代际断层危机。当下多数青少年“听得懂、不会说”，老一辈口传的土词、童谣、民俗谚语正在快速流失。

温州方言馆。温州市委宣传部供图

为破解传承困局，2019年初，温州市海外传播基地发起“最有力量的温州话”全球短视频征集，25个海外侨团、100位“海外传播官”用乡音诉说思念。丹麦温州同乡会会长赵温华在海外20余年，特意录制视频：“希望我的孩子不要忘了家乡话，他们的根在中国。”这声呼唤，折射出温州话作为古汉语“活化石”的珍贵与濒危——它完整保留中古音韵，却因代际断层，面临“听得懂、不会说”的困境。

过去，保护多止于出书、录音的静态留存，“资料越存越多，方言越用越少”。2021年起，温州市委宣传部牵头守护“声”命力行动，以数智赋能构建“文献存根、数字建档、AI活化、全民传习”完整体系，推动从“记录保存”迈向“活态传承”。

学术根基率先夯实。2021年《温州话辞典》由商务印书馆出版，收录9000余字头、3400条特色词汇，首次建立科学瓯语音系，同步上线有声版小程序，实现随查随学；五卷本《温州方言文献集成》和全国首个方言专题馆——温州方言馆相继落成。数字底座同步筑牢：依托“瓯越记忆”平台开放多模态资源库，涵盖文献、音频、口述语料；今年上半年完成超6400小时原生语料录制，字音对齐率达97%—98%，建成全国精度最高的温州话数字声音档案。

温州话辞典。温州市委宣传部供图

技术让档案“活”起来。针对口音复杂难题，温州公安自主研发“谛听”大模型，已落地窗口和客服场景，实时转译消除办事障碍。本土研发的“瓯小鹿”则支持温州话与普通话、英语、意大利语双向互译，成为轻量化传习载体。线上形成“辞典有声版+资源库+瓯小鹿”免费学习矩阵，苍南等地还覆盖蛮话、金乡话等12种口音。

乡音不仅留在本土，更漂洋过海。2020年，温州大学为意大利、西班牙等国的百余名华裔温籍孩子开设云端华校《话说温州》课程，教唱童谣，家长留言“这是让孩子接触故乡文化的好机会”。温州大学“云中侨”实践队开发“方言密码”小程序，帮助海外侨童翻译爷爷奶奶的方言留言，在米兰侨团活动中，侨三代儿童小莹用温州话兴奋地向家人展示自己制作的花灯。此外，温州话已被中国国际广播电台列为对外传播语种之一，每天播出《魅力温州》节目，为海外温州人送去乡音。

对此，温州大学国家语言文字推广基地副主任骆锤炼这样点评：“温州方言学术价值独一无二，温州不仅完成了方言的抢救留存，更通过数字技术、AI赋能，让方言资源从‘存档资料’升级为‘可用活资源’，真正实现保护模式的迭代升级。”

北京语言大学教授赵日新则认为：“全国多数地区方言保护止步于静态存档，温州用数字技术打通了保存与传承的壁垒，让方言真正走进生活、走进青年、走向时代，是全国方言活态传承的标杆模式。”

来 源：中国新闻网

原标题： 从“瓯小鹿”到“声”命力 浙江温州方言的活态传承之路

记者 胡丰盛 华晓露

本文转自：温州新闻网 66wz.com