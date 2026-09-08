从“温州制造”到“温州智造”的全球跃升

中国新闻网 2026-09-08 09:34:00

9月8日至10日，2026民营经济创新发展大会暨知名民企助力浙江高质量发展活动将在温州启幕——这不仅是对温州民营经济数十年积淀的集中检阅，更是一座舞台，让中国民营企业的创新锋芒与底气，直面世界聚光灯。

当2026年的第一缕春风吹过瓯江，浙江温州海关的案头，一摞跨境电商货品清单正无声地改写着一座城市、乃至一个国家民营经济的叙事。

风起青萍，浪成微澜。这场格局之变，根脉深扎在温州县域的民营沃土之中。9月8日至10日，2026民营经济创新发展大会暨知名民企助力浙江高质量发展活动将在温州启幕——这不仅是对温州民营经济数十年积淀的集中检阅，更是一座舞台，让中国民营企业的创新锋芒与底气，直面世界聚光灯。

放眼全球坐标系，温州民企的航向正在发生深层偏移：从“产品输出”转向“技术驱动”，从“规模扩张”转向“品牌价值”。这背后，是一场以新质生产力为内核、以创新为第一动力的深刻变革。驱动力来自两端——一端是企业搏击市场的内生自觉，另一端是政府制度供给的前瞻布局。两股力量同频共振，共同勾勒出中国民企从“走出去”到“走上去”的时代新章。

福达自主研发高精度、高兼容柔性自动化焊接设备。王国静 摄

向新而行：攀向产业链科研上游

温州民企正一步步摘下“基础制造”的旧标签，在全球供应链上留下以技术创新为笔、向上游攀登的新注脚。

福达新材料集团的故事，始于1994年。三十余载深耕电接触材料领域，从低压电器到新兴电力、新能源，从家用汽车到数据机房——产品应用场景持续拓展，销售网络遍及全球30多个国家和地区。

2026年上半年，企业海外及高端客户营收6.96亿元，同比增长99%，占总营收约16%，成为业绩增长重要引擎，更以此为起点，实现从进口替代到高端突破的跨越。

登高望远，福达持续加码数智化建设，历时六年投入2亿元建成数字化银合金线材车间，环保丝材年产能超600吨。依托十余套数字化管理系统，企业推动质量管理由“人防”转向“智防”。2026年7月，福达入选浙江省“未来工厂”试点，并将继续朝着全链数智化目标笃定前行。

福达并非孤例。早在2019年，正泰集团就将光伏送进了沙漠腹地——实现埃及本班165.5MW光伏产业园的并网发电，该项目作为共建“一带一路”标志性光伏工程，项目影像被印上埃及货币，成为国家名片。直至今日，正泰集团的光伏矩阵仍在世界范围内扎根沙漠戈壁、山川险滩，为能源短缺地区带去清洁电力。

近年来，正泰集团的光伏，为全球多个国家带去绿电福音。2026年8月，由正泰集团总承包，新西兰Kōwhai170MWdc光伏项目实现并网发电，预计发电量可满足约3.6万户家庭用电，每年减少二氧化碳排放约16.5万吨，是新西兰当前单体规模最大的光伏电站之一，助力新西兰推进碳中和建设。

数据显示，2025年，温州新能源汽车、锂电池、光伏产品组成的“新三样”出口额达81.6亿元，同比增长94.3%。

企业向新向上，离不开制度的沃土。温州市经信局数据显示，近三年，市县两级累计兑现技改资金21.9亿元，供给工业用地3.9万亩，为民企科创备足“粮草”、拓宽“战场”。尤为亮眼的是，温州以“工业上楼”向天空要空间，改造老旧工业区1.78万亩，相当于新增用地8500亩，让民企的创新基因有了向上生长的物理高度。

放眼全省，浙江正加速推进“415X”先进制造业集群建设。2025年，该省新认定高新技术企业6140家，累计4.90万家。截至目前，该省国家制造业单项冠军企业278家，专精特新“小巨人”企业2166家，形成了一股科技引领民企发展的创新合力。

红蜻蜓鞋业在鞋设计环节使用智能化软件。受访者 供图

“破”与“立”：智造浪潮中的产业重构

人工智能潮涌，智能制造渐成新航标。眼镜、鞋服这些温州最具辨识度的传统制造产业，正经历怎样的“破”与“立”？

走进红蜻蜓鞋业，鞋服AI垂直大模型让设计效率飙升167倍，成本下降67.9%；在营销端，AI自动拍照智能体使鞋样拍摄效率提升700%，成本降幅近80%。

“这是一场‘以快打快’的变革。”红蜻蜓鞋业总裁钱帆如此描述AI赋能的“破立”之道。在他看来，鞋企走内容创作之路，将成为产品营销的核心驱动力，而AI恰好提供了高效、便捷、低成本的技术底座。

康奈集团的变革，则更为系统。早在2001年，康奈就已踏上企业信息化改革之路；2016年迈入数字化改革阶段；2023年新绿智能工厂落成，成为“温州市鞋业柔性化智能制造示范样本”。

“变，是唯一的不变。”康奈集团总裁郑莱莉说。看似波澜不惊的“破与立”背后，是企业持续改革的内生韧劲——自2018年起，康奈从单一皮鞋拓展至运动休闲鞋，如今非皮鞋品类销售占比已达70%。

眼镜行业同样因AI而裂变。瓯海区集聚了温州超70%的眼镜制造企业，而眼镜作为智能化新载体，正成为市场新风向。回车科技的智能翻译眼镜已斩获北美市场首批约1万副订单，更多企业则潜心研发运动监测眼镜等多元场景产品。

然而，先立后破，亦有隐忧。“AI+跨境电商”业态日趋成熟，“一人公司+AI”的模式也被市场验证——个人与企业同台竞技，赛道愈发拥挤，同质化竞争与低价内卷的阴影悄然浮现。

“眼镜行业发展进入了‘深水区’。”温州市眼镜电商行业协会会长林素丹坦言。协会发起的中国眼镜互联网大会，正着手筹备“中国眼镜电商联盟”，通过在主要产业城市设立“城市主席”，协同降低沟通成本，避免陷入低价恶性竞争的泥潭。

“破”与“立”之间，是企业高质量发展的“生长痛”。近年来，温州探索破题——在企业内部遴选既懂业务又懂技术的人才，聘为“AI转型官”；在外部动态更新精通技术又能理解业务的专家，聘为“AI翻译官”。两股力量携手，助推传统企业从“制造”向“智造”平稳换挡。

安德利集团的智能化车间。受访者 供图

扎根全球：从“卖产品”到“建生态”

从卖货导向转向经营为本，越来越多的温州民企正以“走遍天下”的天然基因，升级为“扎根全球”的产业生态。

温州乐清，电器产业高度集聚，让民企脚步更加笃定。安德利集团便是缩影。自2004年首家海外分公司扎根迪拜开始，企业依托3家门店、7座仓储中心及港口优势，织就高效通达的区域市场响应网络。目前，该企业已将分支机构延伸至沙特、泰国、俄罗斯等多国。

“真正走出去，意味着企业从‘卖货’走向‘经营’。”安德利国际业务中心总监程章说。海外经营需要门店、工厂、仓储配套，团队更要实现本地化，以化解跨域经营的水土不服。

面对高投入、重资产的压力，安德利的突围路径是——跳出传统销售思维，借力跨境电商平台，以电焊机产品为突破口，持续推动品牌全球化战略。2025年，企业跨境电商营业额约6000万元，为企业开辟出国际贸易的发展新赛道。

企业扬帆远航，离不开政策的东风。“我们的目标是‘管得好、通得快’。”温州海关监管科科长盛伟善表示，海关持续优化政策，针对跨境电商批次多、批量小的特点，简化归类申报流程，以“清单申报、汇总核放”模式，极大提升了中小微企业的操作便捷性。

同在电气赛道，人民电器集团作为行业龙头，选择的是另一条路——“制造+投资”双轮驱动。浙江省电气行业协会会长、人民电器董事长郑经洁表示，面对挑战，企业不断突破传统电气制造边界，业务延伸至智慧电力、新能源、半导体等多元赛道，在全球落地五大研发基地、六大制造基地，构建起集研发、生产、销售、服务于一体的产业生态。

当下，浙江民企态势正从“产品”“订单”向“链式协同”演进。2026年前4个月，浙江对共建“一带一路”国家进出口达1.05万亿元，同比增长6.7%，占全省进出口总值的56.6%。

“从卖‘苹果’，到全球种‘苹果树’，接下来，中国民营经济将成为世界先进制造的中坚力量。”浙江工商大学战略企业家学院特聘院长、浙商总会新媒体委员会轮值主席胡宏伟在接受中新社专访时表示。从改革开放“温州模式”应运而生，到如今，温州依然为中国民营经济改革持续探索、创新在前。

风已起，帆正扬。温州民企的新故事，不仅关乎一座城的转型，更映射着一个大国制造的时代跃迁。

来 源：中国新闻网

原标题： 从“温州制造”到“温州智造”的全球跃升

记者 邵燕飞 张益聪

本文转自：温州新闻网 66wz.com