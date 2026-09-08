永嘉县委常委会扩大会议召开

永嘉发布 2026-09-08 09:51:07

9月7日，永嘉县委常委会召开扩大会议，重温习近平总书记在浙江工作期间到永嘉调研指导，对永嘉工作作出的重要指示批示精神。

9月7日，永嘉县委常委会召开扩大会议，重温习近平总书记在浙江工作期间到永嘉调研指导，对永嘉工作作出的重要指示批示精神。永嘉县委书记钟方成主持，永嘉县四套班子领导胡宝锋、王晓雄、黄金锡等参加。

会上，钟方成领学了习近平总书记在浙江工作期间到永嘉调研指导、作出的重要指示批示精神，永嘉县委常委、组织部部长黄益文汇报了“两个分量有多重”重要批示精神落实情况，永嘉县委常委、宣传部部长周旭丹汇报了“永昆保护”重要批示精神落实情况。

会议指出，习近平总书记在浙江工作期间十分关心永嘉县经济社会发展和基层党建工作，多次到永嘉调研指导，涵盖了民营经济发展、抗台救灾、文化传承、生态保护、基层党建、新农村建设等方面，并对永嘉工作作出重要指示批示。永嘉经济社会发展所发生的每一点变化、取得的每一项成就，都离不开习近平总书记当年的把脉定向，离不开习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引，永嘉县上下要坚定不移沿着习近平总书记指引的方向，砥砺前行、接续奋斗，切实把习近平总书记的关心关怀和殷殷嘱托转化为高质量发展的强劲动能。

会议强调，习近平总书记在浙江工作期间对永嘉作出的重要指示批示精神，给永嘉留下了宝贵的理论财富、实践财富和精神财富，我们要深学笃行，在学思践悟中筑牢绝对忠诚，用党的创新理论武装全党、教育人民、指导实践，把学习习近平总书记对永嘉工作重要指示批示精神，与深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想结合起来，与贯彻落实“4+1”重要要求结合起来，永嘉县委理论学习中心组带头学，循迹溯源现场学，党校专题辅导学，系统梳理和深入挖掘其中的丰富内涵和精神实质，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。要健全完善习近平总书记重要讲话重要指示批示精神闭环落实机制，确保党中央各项决策部署在永嘉落地生根，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

会议强调，当前，永嘉正处于向经济强县迈进的关键时期。要奋勇争先，在守正创新中打开发展新局。立足永嘉的实际，对标对表找差距，于变局中开新局，在创新中寻突破，进一步拉高标杆、补齐短板，塑造发展新优势。要厚植情怀，在为民造福中践行初心使命。始终站稳人民立场，牢固树立和践行正确政绩观，全面加强党的思想建设，打造高素质基层干部队伍，争做农村致富带头人、文明新风倡导人、农民群众贴心人，让发展成果更多更公平惠及永嘉县人民。要居安思危，在未雨绸缪中巩固平安根基。更好统筹发展和安全，树牢底线思维、极限思维，以工作确定性应对风险的不确定性，切实守牢防汛防台、安全生产、生态环保等各类底线，坚决维护社会大局平安稳定。

来 源：永嘉发布

原标题： 县委常委会扩大会议召开

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com