永嘉发布 2026-09-08 09:52:17

9月7日，永嘉县委常委会召开会议，认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示、重要文章精神，研究部署永嘉县贯彻落实意见；通报永嘉县防御应对今年第18号台风“沙德尔”工作情况，研究部署下一步防汛防台工作。

9月7日，永嘉县委常委会召开会议，认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示、重要文章精神，研究部署永嘉县贯彻落实意见；通报永嘉县防御应对今年第18号台风“沙德尔”工作情况，研究部署下一步防汛防台工作。永嘉县委书记钟方成主持。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记对西藏日喀则市吉隆县遭受泥石流灾害作出的重要指示精神和在中共中央政治局会议上的重要讲话精神、在《求是》杂志上发表的重要文章《提高防灾减灾救灾能力》精神，按照省委省政府、市委市政府部署要求，以严谨细致的作风、坚决果断的行动，慎终如始抓好防汛防台工作，切实守护好人民群众生命财产安全。

会议强调，近段时间以来，永嘉县先后经受“三台两汛”严峻考验，特别受第18号台风“沙德尔”以及后续环流影响，永嘉县遭遇极端大风和强降雨，山洪、滑坡、崩塌等地质灾害风险显著升高。在国家部委指导支持下和省委省政府、市委市政府的坚强领导下，永嘉县牢固树立“一个目标、四个宁可”理念，高效运行“1833”联合指挥体系，严格落实县乡村三级包保责任，全面激活“乡自为战、村自为战”，坚决有力开展人员转移，风险管控精准前置，应急抢险准备到位，干部群众齐心协力，复盘提升优化打法，成功实现“一个目标”，牢牢守住“三条底线”，防汛防灾减灾实现了从被动应对向主动预判的跨越。

会议强调，要清醒认识到，永嘉县防汛防台工作基础仍然十分薄弱，永嘉县上下要深入贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，思想认识要再深化，保持清醒头脑，树牢极限思维、底线思维，始终把保障人员安全放在第一位，把做好人员转移安置作为重中之重，用干部的辛苦指数换来群众的平安指数。风险防范要再加力，科学做好水雨情监测，动态研判、精准管控地质灾害风险防范区、小流域山洪风险村和山塘水库等风险点，完善基层叫醒叫应机制，全力防范化解各类风险隐患。防汛能力要再提升，抢抓国家政策机遇，系统思维、数字化手段推进防灾减灾救灾体系建设，加快推进水毁工程修复和楠溪江应急疏浚，全面提升基层应急实战和防灾减灾能力水平。

来 源：永嘉发布

原标题： 县委常委会召开会议

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com