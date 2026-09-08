平阳县委书记孟晓斌督导“9.1”特大暴雨灾后恢复工作并看望慰问防汛救灾一线人员

平阳发布 2026-09-08 09:53:15

9月7日，平阳县委书记孟晓斌前往鳌江、萧江、麻步等乡镇，督导“9.1”特大暴雨灾后恢复生产并看望慰问防汛救灾一线人员。

9月7日，平阳县委书记孟晓斌前往鳌江、萧江、麻步等乡镇，督导“9.1”特大暴雨灾后恢复生产并看望慰问防汛救灾一线人员。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾、统筹发展和安全的重要论述，按照省、市部署要求，全面排查整治各类风险隐患，加快恢复正常生产生活秩序，用心用情保障受灾群众生活，确保平阳县社会大局平安稳定。

在鳌江干流治理麻萧段防洪工程现场，孟晓斌实地察看鳌寒村堤坝除险加固情况，详细了解工程进度、施工质量及防洪标准。他指出，各地各部门要加快水毁道路、水利设施、护岸工程等基础设施的修复，抢抓施工黄金期，科学安排工序，合理调配力量，在确保质量和安全的前提下加快推进工程建设，切实筑牢安全屏障。要坚持举一反三、由点及面，在平阳县范围内对水利设施、桥梁涵洞、道路边坡、市政管网等基础设施开展拉网式、全覆盖的风险隐患排查，做到底数清、情况明、整改实，及时消除各类安全隐患，不断提升平阳县防汛减灾综合能力与水平。

在温州正虹饲料有限公司，孟晓斌走进仓库和车间，详细询问企业受灾损失、复工复产进展及当前面临的困难。他要求，各企业主体要严格落实“排查在先、确认安全、再行作业”的工作原则，坚决杜绝带险复产、带病作业，全面彻底消除各类安全隐患，稳妥有序推进灾后生产恢复；各地各部门要主动靠前、精准服务，协调解决企业复工复产中遇到的各类问题，政企同心、共克时艰，推动平阳县经济社会尽快回归正常轨道、实现平稳健康发展。

孟晓斌还来到县排水公司、鳌江交管中队、萧江镇专职消防队、麻步镇环卫所等处，看望慰问排水职工、公安干警、消防队员、应急救援队员、民兵、环卫工人、基层党员干部和志愿者们，向大家日夜坚守、冲锋在前的辛勤付出表示感谢和敬意。他说，面对严峻汛情，平阳县广大一线人员闻令而动、逆险而行，充分展现了敢于担当、勇于奉献的精神风貌。当前正值灾后恢复关键时期，希望大家发扬连续作战优良作风，保持昂扬斗志，在保障自身安全的前提下，继续做好交通保畅、应急救援、环境清洁等各项工作，为早日恢复正常生产生活秩序贡献更大力量。

平阳县领导李阳阳、华怀健参加督导和慰问。

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原标题： 孟晓斌督导“9.1”特大暴雨灾后恢复工作并看望慰问防汛救灾一线人员

记者 徐远虑、鲍思冲

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