泰顺县委县政府召开抢险救灾和复工复产工作汇报会

泰顺发布 2026-09-08 09:54:27

9月7日，泰顺县抢险救灾和复工复产工作汇报会召开。

9月7日，泰顺县抢险救灾和复工复产工作汇报会召开。泰顺县委书记张银贵在会上强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，全面落实省委省政府、市委市政府部署要求，始终坚持人民至上、生命至上，全面复盘本轮防御强降雨工作经验教训，持续提高防灾减灾救灾能力，做到“打一仗、进一步”，统筹抓好抢险救灾、灾后重建和经济社会发展各项工作，用心用情解决企业和群众急难愁盼问题，努力把台风耽搁的时间“赶回来”、把灾害造成的损失“抢回来”，推动高质量发展和高水平安全良性互动。

泰顺县领导陈钷、雷全勉、林建丰等参加会议。

会上，泰顺县防指办汇报本轮防御强降雨工作复盘情况，重点部门、乡镇分别汇报受灾、救灾及复工复产情况，泰顺县发改局汇报向上争取情况，与会人员作交流发言。

张银贵指出，面对“9·1”特大暴雨，在省委省政府、市委市政府坚强领导和关心支持下，泰顺县上下坚持系统作战、极限作战、高效作战、协同作战，全面筑牢防汛防线，全力守护群众生命财产安全，经受住了极端降雨重大考验，成功打赢防汛大仗硬仗。过程中，各个领域、各条战线坚持块抓条保、高效协同，广大党员干部闻令而动、冲锋在前，社会各界守望相助、互相支持，展现出强大凝聚力、执行力和战斗力。

张银贵强调，要点面结合推进体系完善，在“1833”联合指挥体系大框架下，持续优化完善面上指挥体系、点上应急体系、条块协同机制，梳理更新风险清单，加快堵塞漏洞、补齐短板，实现应急响应更快速、指挥调度更精准、基层执行更有力，扎实扎牢防汛防台根基。要缓急结合推进救援处置，精准开展抢修保供，常态化组织抢修工程“回头看”，推动群众生产生活秩序有序恢复。同时，推动专业力量下沉指导，统筹推进农作物补救、灾后防疫等重点工作，最大限度降低损失。要标本结合推进基础建设，动态更新隐患清单，常态开展拉网式排查，逐一排查、逐一研判、逐一销号强降雨暴露出的薄弱环节，确保不留盲区、不留死角。同时，要强化防汛工作保障，健全物资快速调拨、前置储备、应急配送机制，加强专业人才梯队培养，做实做强基层应急最小单元。要远近结合推进功能提升，把防汛工作融入“大民生”“大治理”中，抢抓国家“六张网”建设机遇，积极主动、实事求是争取上级抢险救灾政策支持，系统推进流域综合治理、山塘水库除险等水利工程项目谋划建设和改造提升，进一步提升防灾减灾的能力水平。要稳进结合推进安全发展，蹄疾步稳抓好复工复产，跟进解决企业实际困难，强化经济运行调度，优化市场主体服务，从严抓好安全生产、消防安全、校园安全等重点领域风险防范，持续提升本质安全水平，更好统筹发展和安全。

张银贵要求，各乡镇各部门要牢固树立和践行正确政绩观，进一步提振精气神、激扬拼抢劲，聚焦“落实”二字，深入实施“1611登峰行动”，大力弘扬“马上就办、真抓实干”优良作风，清单化、闭环式推动复盘成果转化落地，全力以赴补短提升、提速推进灾后恢复，抓紧抓实经济稳进提质、产业发展提速、民生服务提升、社会治理提效等重点工作，全力“冲刺三季度、决胜下半年”，为高质量完成全年目标任务打牢坚实基础，奋力交好“十五五”开局之年精彩答卷。

来 源：泰顺发布

原标题： 县委县政府召开抢险救灾和复工复产工作汇报会

记者 郑鑫昳

本文转自：温州新闻网 66wz.com