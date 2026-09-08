U20女足世界杯首轮中国队迎大胜 黄嘉欣上演“帽子戏法”
7日在波兰索斯诺维茨竞技场举行的一场2026年国际足联U20女足世界杯小组赛首轮比赛中，凭借黄嘉欣的“帽子戏法”，中国队5:0击败大洋洲足联球队新喀里多尼亚。
中国队球员庆祝胜利。图片来自国际足联官网
上半场，中国队得势不得分，屡次错失破门良机。女足姑娘们进行了20次射门尝试，但仅有3次击中门框范围。
下半场刚开始，中国女足终于打破僵局：李晨语左路起脚传中，肖亚飞包抄门前不停球推射破门。第51分钟，新喀里多尼亚队后卫在禁区内发生手部触球情况，但经过VAR（视频助理裁判）查看后，裁判取消了此前的点球判罚。第71分钟，新喀里多尼亚后卫回传门将失误，黄嘉欣抢断后推射远角破门。仅3分钟后，周欣怡在左路持球内切，随后打球门近角得手。第80分钟，黄嘉欣门前接队友传球，轻松推射破门。第83分钟，陈睿琳左侧传中，黄嘉欣门前垫射完成“帽子戏法”。
中国队球员庆祝进球。图片来自国际足联官网
从后卫换到前锋，并打入三球，黄嘉欣本场功不可没。赛后她说：“换到前锋是贯彻教练战术，主要起到支点作用。我就尽量完成教练的战术布置。”
中国队主教练王军赛后表示，球队开始还是有点紧张；上半场如果能取得进球，球队运转会更加顺畅。后续球队会继续进行磨合，争取更好的表现。
本届赛事共24支球队参加，六个小组前二以及四个成绩最好的小组第三将晋级16强。中国队被分进F组，同组对手为新喀里多尼亚、尼日利亚、西班牙队。
波兰当地时间10日，中国队将在小组赛第二轮对阵尼日利亚队。
来 源：新华网
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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