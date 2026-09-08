新华网 2026-09-08 10:10:49

国家卫生健康委新闻发言人胡强强在9月7日举行的新闻发布会上提醒，血浆置换、三氧疗法等均非针对健康人群的预防性保健项目，将其用于健康人群“抗衰老、亚健康调理”属于超适应证使用医疗器械及医疗技术，属于违法违规行为。

近期监测发现，个别医疗机构存在超适应证开展血浆置换、三氧疗法等行为，夸大治疗效果，将医疗技术包装成抗衰、防病的“神技”，宣称能够“净化血液”，给群众身体健康和财产安全带来隐患。

胡强强介绍，血浆置换是一种清除血液中大分子物质的血液净化疗法，是特定重症领域治疗手段。三氧疗法全称三氧自体血回输疗法，主要用于疼痛治疗和部分炎症的辅助治疗。健康人群进行血浆置换可能破坏人体内环境稳态，引起生理机能紊乱，还可能因为穿刺造成感染，甚至存在远期未知风险。

胡强强提醒，大家要科学理性看待相关医疗技术，不要盲目接受不必要的医疗操作。发现有关夸大宣传、诱导治疗相关线索的，可向当地公安、卫生健康、市场监管等部门举报，也可拨打12345热线反映。

来 源：新华网

原标题： 国家卫健委：夸大血浆置换、三氧疗法等治疗效果属违法违规

记者 李恒

本文转自：温州新闻网 66wz.com