特朗普威胁在美禁售加拿大庞巴迪产品
新华网 2026-09-08 10:10:00
美国总统特朗普7日在社交媒体发文，威胁禁止加拿大飞机制造商庞巴迪公司在美销售，除非该公司开始在美国生产。
特朗普称，不再允许庞巴迪公司在美国销售，其产品“不够好”。按照他的说法，庞巴迪公司超过50%的营业收入来自美国，“依靠美国买家、美国企业、美国机场和美国的服务生存”，而加拿大封堵美国的银行和企业，并阻碍美国湾流航空航天公司在加拿大做生意。
特朗普说，这一完全“不公正、不公平”的时代已经结束，“如果庞巴迪想要美国市场，就必须在美国生产”。
美国白宫尚未就此发布正式公告或给出更多细节信息。
特朗普1月底曾以加拿大没有对多款美国湾流飞机颁发许可为由，威胁对加拿大向美国出口的飞机征收50%关税，并收回对庞巴迪环球特快系列飞机的认证以及所有在加拿大制造飞机的认证。
美加近来贸易争端不断。特朗普政府从8月22日开始对从加拿大进口的红酒、水泥等数百项特定商品加征50%关税。加拿大政府随后宣布对美国实施“等额、对等”反制，从9月8日起对价值约200亿美元的700多种美国商品加征反制关税。
来 源：新华网
原标题： 特朗普威胁在美禁售加拿大庞巴迪产品
记者 刘亚南
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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