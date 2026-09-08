人民网-人民日报 2026-09-08 10:10:49

9月7日，国务院新闻办举行新闻发布会，介绍第五届全球数字贸易博览会（以下简称“数贸会”）有关情况。商务部副部长鄢东介绍，第五届数贸会将于9月23日至27日在浙江省杭州市举办。

近年来，数字贸易已成为驱动世界经济增长的重要力量。中国始终是数字贸易改革创新发展的实践者、推动者，印发了《关于数字贸易改革创新发展的意见》；建设国家数字贸易示范区，推动数字贸易集聚发展；每年举办数贸会，打造“共商合作、共促发展、共享成果”的公共服务平台。

鄢东说，随着人工智能、大数据、云计算、区块链等数字技术的广泛应用，我国数字贸易快速发展，为对外贸易高质量发展作出了重要贡献。2025年我国可数字化交付的服务进出口总额达4323.1亿美元，同比增长6.3%。

数字技术贸易稳步扩大。我国云计算、通信技术服务等业态技术自主权和创新能力不断增强，软件研发、信息技术解决方案、云计算服务等领域的国际竞争力持续提高。2020—2025年，我国电信、计算机和信息服务进出口额从937.3亿美元稳步攀升至1545.3亿美元，年均增长率超10%。

数字产品贸易加快发展。网络文学、网络游戏、影视动漫、短视频等数字文化产品和服务成为我国服务出口的新亮点。多家在线视频平台开设国际版，将优质国产影视剧、综艺节目推广至海外。《2025年中国游戏产业报告》显示，去年我国自研游戏海外市场实际销售收入204.6亿美元，同比增长10.2%。《2025中国网络文学蓝皮书》显示，截至2025年底，我国网络文学累计向海外输出作品超13万部，现存海外注册用户数量约2.5亿人，海外活跃用户覆盖全球200多个国家和地区。

数字服务贸易提质增效。我国一批具有全球影响力的云服务商、互联网企业和数字解决方案供应商加速海外布局，为各国企业提供数字化转型服务。一批社交平台加速出海，跃居全球最受欢迎的社交平台前列。

数据贸易取得积极实践。《全国数据资源调查报告（2025年）》显示，2025年我国年度数据生产总量达52.3ZB（泽字节），占全球约27.4%，同比增长27.3%。数据跨境流通稳步增长，2025年数据跨境流通总量为142.3EB（艾字节），同比增长14.9%。其中，企业数据跨境流通量为88.06EB，同比增长16.2%。

据介绍，数贸会是我国唯一以数字贸易为主题的国家级、国际性、专业型展会，已累计吸引超过5000家中外企业、8.7万名专业客商、62.7万名观众，首发首秀首展超过1200项。

浙江省副省长胡伟表示，本届数贸会各项筹备工作紧锣密鼓加快推进，具有以下特点。

人工智能特色更加鲜明。人工智能作为本届数贸会的主打内容，将有一大批新技术、新产品、新场景集体亮相。例如，首创Token（词元）主题AI（人工智能）未来展区，按“算力底座、模型服务、应用场景”全产业链逻辑一站式展示。既有智算芯片、量子计算等算力底座，也有国产主流大模型等模型服务，还有“AI+外贸”“AI+医疗”等应用场景。

产贸联动更加高效。本届数贸会已吸引近4万名专业客商报名参会，其中国际客商超1.2万名，预筹国际采购订单达9.77亿美元，国内外订单总额为195亿元。本届数贸会打破5天展期限制，搭建展前展后全周期贸易对接渠道。

国际合作更加务实。展会期间将落地一系列标志性、长效性国际合作载体。例如，揭牌成立阿拉伯数字经济联盟中国总部，启动中非人工智能人才合作计划。首次联合世界贸易组织、国际贸易中心、世界经济论坛、联合国贸发会议、经合组织五大权威机构编写旗舰报告《全球数字贸易发展报告2026》，并将以联合国正式刊物发布。

多元融合更加立体。首次举办国际物流供应链主题活动，联动举办7项数字技术应用赛事。本届数贸会还设置了3个“100”——100个AI场景、100个特色好物、100个消费体验点，打造集“展、会、赛、购”于一体的“数字嘉年华”。

来 源：人民网-人民日报

原标题： 第五届数贸会将于9月23日至27日举办 去年可数字化交付的服务进出口总额达4323.1亿美元（权威发布）

记者 王 珂

本文转自：温州新闻网 66wz.com