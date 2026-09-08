新华网 2026-09-08 10:13:13

记者8日从内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗有关部门获悉，9月7日19时左右，阿拉善左旗一场区内一上坡测试卡车因制动失控溜车，与跟车收集数据的商务车相撞。截至7日23时左右，事故造成商务车内5人死亡。目前，当地已启动善后处置工作，事故详细原因正在调查中。

来 源：新华网

原标题： 内蒙古阿拉善左旗两车相撞 造成5人死亡

记者 王靖、魏婧宇

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