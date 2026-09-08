央视新闻客户端 2026-09-08 10:22:05

9月7日，工业和信息化部印发《信息通信行业发展“十五五”规划》（下文简称《规划》）。《规划》提出要部署全球领先的网络设施；适时启动6G商用；加快6G核心技术研发攻关，持续开展6G技术试验；研制6G基站、核心网等设备与6G智能手机，增强产业链供应链韧性。

在6G技术研发方面，《规划》重点部署：

攻关6G关键技术

系统性开展无线、网络、安全等6G关键技术研究。加强网络原生AI、通感智算融合、词元（Token）通信、数据服务等网络关键技术，以及超大规模天线、通感一体化、星地融合、AI、节能、高中低轨频谱协同共用、星地频谱共享等无线通信关键技术攻关。

推进6G标准研制

鼓励产业界积极参与6G国际标准制定。依托行业标准化协会，构建符合应用需求和产业能力的6G标准体系。

开展6G技术试验

依托IMT？2030（6G）推进组，研发构建满足6G技术产业全链条、全环节需求的测试验证平台，支持国内外单位联合攻关、联调联试，推动产业成熟和生态构建。

在增强产业链供应链韧性方面，《规划》提出：

研制6G基站、核心网等设备，加强智能光传送和光接入设备、高性能AI路由器和网络交换机等设备与系统研制，突破星载通信设备。

研制6G智能手机，基于开源鸿蒙等研发支持智能体通信、环境感知等功能的操作系统，丰富应用软件生态。推动智能眼镜、智慧家庭中枢、脑机接口等新型终端与通信网络协同优化。

来 源：央视新闻客户端

原标题： 6G基站、6G智能手机要来了！这份规划作出详细部署

本文转自：温州新闻网 66wz.com