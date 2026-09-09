温州文旅资讯 2026-09-09 11:04:05

苍南的浪漫，一半在山，一半在海。

苍南的浪漫，一半在山，一半在海。

玉苍山云海翻涌，流石山奇峰险峻，石聚堂奇石聚叠.......拾级而上，看山风拂过万亩林海，一步一景，满目苍翠间尽是山野的野趣与灵动。

海岸的风永远裹着自由的气息，绵长金沙滩铺展在东海之滨，浪涛一遍遍抚过金色沙滩，每一次踏浪而行，都能撞见不一样的滨海浪漫。

蜿蜒的海岸线上，168落日营地、韭菜园房车营地等宝藏点位藏着苍南最治愈的山海画卷，绯红晚霞铺满海面时，渔船点点归航，随手一拍都是壁纸级画面。

千年时光在苍南留下了深深浅浅的痕迹，古城、古村、古窑里，藏着说不完的故事。

蒲壮所城的城墙镌刻着六百余年的海防记忆，青石板路蜿蜒在古城街巷里。

老厝、古庙、古榕树错落其间，城墙上的砖缝里长满岁月的青苔。走在城中，仿佛一脚踏进了旧时光，每一步都踩着历史的回响。

青山环抱间，碗窑古村静静伫立了数百年。顺着石阶漫步，听溪水潺潺，看龙窑遗迹静默伫立。仿佛还能窥见当年窑火不息、制瓷人忙碌的盛景，烟火气跨越千年依然温热。

福德湾老街沿着山坡缓缓铺展，石屋、古矾窑、采矿遗迹散落其间，空气中仿佛还残留着淡淡的矾矿气息，每一步都是工业遗产的时光印记。

靠海吃海的苍南，烟火气里都裹着海鲜的鲜甜；街头巷尾的小吃，更是藏着地道的家乡味。

梭子蟹肥美鲜甜，皮皮虾弹嫩饱满，淡菜、蛏子轮番上桌，简单蒸煮便鲜气四溢，满口都是东海的鲜活本味。

街头巷尾的小吃更是藏着地道风味。Q弹爆汁的肉燕、酥脆咸香的灯盏糕、鲜暖入味的牛杂碎、软糯清甜的九层糕……从早吃到晚不重样，每一口都是家乡记忆。

白日尽兴看风景，夜晚安心枕山海。苍南的特色民宿，温柔接住每一场奔赴山海的旅程。

27度蓝、雾城四季景熙轻奢民宿、园屿咫涯民宿、缘与·海民宿......一座座特色民宿散落在海岸线上，推窗就是无垠海景，卧榻可听浪涛声声。

还可以躲进玉苍山麓或古村落里的民宿，柚一邨、祥和酒店、茶缘居民宿......白日观流云漫山，午后品清茶一盏，夜晚枕星河入眠，恰好抚平一路奔波的疲惫。

苍南把所有浪漫都化作了专属的山海emoji，奔赴这片168公里黄金海岸，解锁藏在山海烟火里的全部快乐

来 源：温州文旅资讯

原标题： 当我用emoji的方式打开苍南……

本文转自：温州新闻网 66wz.com