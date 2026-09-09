新华网 2026-09-09 11:14:02

第二十六届中国国际投资贸易洽谈会于9月8日在福建厦门开幕。大会以“扩大双向投资 共促全球发展”为永久主题，围绕“投资中国”“中国投资”“国际投资”三大板块，设置20万平方米展示面积、规划14个专业展区，策划举办46项主题活动、52场项目路演活动。

9月8日拍摄的第二十六届中国国际投资贸易洽谈会开幕式现场。新华社记者 林善传 摄

华南美国商会代表团今年已是第二十三次参加投洽会。商会会长哈利·赛亚丁介绍，商会拥有包括耐克、强生、百事等全球知名跨国企业在内的超过2300家会员企业，占美中双边商业、贸易和投资总额的40%。过去23年间，其会员企业平均每年在投洽会上签署约20亿美元的新增投资，“中国始终是投资热土”。

第二十六届中国国际投资贸易洽谈会于9月8日在福建厦门开幕。大会以“扩大双向投资 共促全球发展”为永久主题，围绕“投资中国”“中国投资”“国际投资”三大板块，设置20万平方米展示面积、规划14个专业展区，策划举办46项主题活动、52场项目路演活动。

本届投洽会吸引了来自129个国家和地区、30个国际组织的1200多个政府官方机构、工商企业团组报名参会，首次创新设立芬兰与沙特阿拉伯“双主宾国”。

“中国的高速发展为芬兰企业带来大量机遇。目前共有250余家芬兰企业及其子公司在华布局。”芬兰经济事务部长普伊斯托表示，包含40余家企业及机构的芬兰经贸代表团重点关注循环经济、资源回收、先进制造、产业数字化及医疗健康领域，期待在本次行程中达成多项商业合作。

9月8日拍摄的参加第二十六届中国国际投资贸易洽谈会的中外嘉宾。新华社记者 林善传 摄

与会外商表示，凭借超大规模市场、持续优化的商业生态、不断提升的创新能力和高度可预期的政策环境，中国高质量发展韧性足、活力强、前景广，是全球资本稳健布局、价值可期的理想投资地。

赛亚丁援引商会发布的《2026年华南地区经济情况特别报告》数据说：“75%的企业计划今年在中国再投资。预计会员企业未来三到五年在华利润再投资预算额将达到137.9亿美元。这无疑是对中国市场韧性与发展潜力的有力信任票。”

中国商务部发布的数据显示，上半年近4800家外资企业追加了对华投资，前7个月新设外资企业超3.77万家，同比增长4.4%，高技术产业实际使用外资飙升32.7%。

世联视界咨询有限公司创始人兼首席执行官傅仲森表示，资本永远流向蕴藏机遇的地方，这是不变的规律。“在生命科学、机器人产业、可再生能源等领域，中国取得长足进步，涌现出一批掌握先进技术的优秀企业，能够帮助其他国家攻克各类棘手难题。”傅仲森说，当今世界充满变数，但中国拥有较强的可预期性，“从中国的五年规划可以看出，连贯统一的政策信号，给投资者带来确定性”。

施耐德电气全球执行副总裁、能源管理业务负责人高飞克认为，当前，中国产业正沿着智能化、绿色化、融合化方向，加快建设现代化产业体系，新的产业机遇随之涌现。施耐德电气积极把握产业转型机遇，持续加大在华创新投入，深度参与中国现代化产业体系建设。

联合国贸发会议投资与企业司司长李楠认为，中国凭借其市场规模、制造能力、高素质劳动力、技术实力以及完善的供应链，一直是国际投资的重要来源地和目的地，“中国持续扩大对外开放，同时致力于促进公平竞争、改善营商环境、支持创新以及推动绿色和数字化转型，这些将为国内外投资者创造更多机遇”。

“不仅我个人对在华商业前景充满信心，我们的会员也一致认为中国是首选的长期投资目的地。”赛亚丁说。

来 源：新华网

原标题： “中国始终是投资热土”——投洽会外商看好中国高质量发展向优向新

记者 付敏、陈旺、翟翔

本文转自：温州新闻网 66wz.com