新华网 2026-09-09 11:12:57

据日本共同社报道，日本爱知县名古屋市8日遭遇强降雨，部分地区降雨量创历史最高纪录。暴雨已造成爱知县4人受伤，严重影响当地交通，并导致多处亚运会场馆漏雨。

据日本共同社报道，日本爱知县名古屋市8日遭遇强降雨，部分地区降雨量创历史最高纪录。暴雨已造成爱知县4人受伤，严重影响当地交通，并导致多处亚运会场馆漏雨。

据共同社报道，8日下午，名古屋市遭遇强降雨，部分地区1小时降雨量一度超过100毫米，创当地有观测记录以来新高。名古屋市内多条地铁线路一度停运，多处地下通道出现积水；东海道新干线部分区间8日下午一度暂停运行，共有140余趟新干线列车出现延误，约9.8万人受影响。

共同社还援引名古屋市方面消息报道说，受此次强降雨影响，将于本月19日开幕的爱知·名古屋亚运会多个比赛场馆出现漏雨。

来 源：新华网

原标题： 日本名古屋遭强降雨 多处亚运会场馆漏雨

记者 李子越 陈泽安

本文转自：温州新闻网 66wz.com