新华网 2026-09-09 11:13:58

经济合作与发展组织8日发布的2025年国际学生评估项目(PISA)测试结果显示，德国学生的成绩为历次评估“最差”表现。德国教育部长卡琳·普里恩当天说，这一结果“令人警醒”。

经济合作与发展组织8日发布的2025年国际学生评估项目(PISA)测试结果显示，德国学生的成绩为历次评估“最差”表现。德国教育部长卡琳·普里恩当天说，这一结果“令人警醒”。

经合组织从2000年开始每三年组织一次PISA测试，旨在考察完成基础教育的15岁学生在数学、阅读和科学方面的水平。最新评估结果显示，2025年，德国学生的成绩全面下滑：阅读水平得分465，低于2022年上次评估所得480分；数学水平464分，低于上次的475分；科学水平486分，低于上次的492分。

据德新社报道，这是PISA项目启动以来德国学生表现最差的一次，数学、阅读和科学得分均为“历史最低”。

2025年11月1日，人们在德国柏林自然历史博物馆参观。新华社记者张豪夫摄

德国教育部长普里恩8日说，这一评估结果“无疑令人警醒”，但与其他德国教育体系相关研究所揭示的趋势相吻合，所以“并不出人意料”。

慕尼黑理工大学教学主管萨穆埃尔·格赖夫注意到，经合组织成员国学生在PISA评估中的成绩普遍下滑。据德新社报道，在经合组织成员国中，爱沙尼亚、加拿大、瑞士和奥地利等14国学生的测试得分显著高于德国学生，荷兰、法国等国学生的成绩与德国学生大致相当。“我们没有落后很多，”格赖夫说，“但没有达到德国自我树立的教育强国标准，我们不属于表现最优秀的行列。”

来 源：新华网

原标题： 德国学生国际评估成绩滑落新低

记者 包雪琳

本文转自：温州新闻网 66wz.com