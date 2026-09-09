杭州日报 2026-09-09 14:50:30

9月23日至27日，第五届全球数字贸易博览会将在杭州举办。本届数贸会以丰富多元的品牌活动矩阵为抓手，全球影响力持续扩大。展会期间将举办主题活动12场、产业活动13场、投资贸易促进活动4场，同期还将举办前沿赛事活动21场，活动层级、专业度、前沿性全面升级。

主题活动将聚焦全球热点议题，深耕数字贸易治理与国际规则共建，打造具有国际影响力、规则话语权、行业风向标的高端对话平台。

“金砖国家特殊经济区杭州对话”将发布《金砖国家特殊经济区发展报告（2026）》《金砖国家特殊经济区最佳实践案例集》等重要成果，凝聚金砖国家特殊经济区合作共识，助力“大金砖合作”行稳致远；“丝路电商日”将继续发布《“丝路电商”合作发展报告》，并组织海外电商研修班现场考察；“数贸非洲日”将发布《中非经贸合作发展报告》、非洲四大重点产业数智地图等专业成果，深化中非经贸交流合作。

展会期间，还将发布《全球数字贸易发展报告2026》《中国数字贸易发展报告2026》等旗舰报告，配套发布数字贸易细分行业领域权威报告、规则标准、榜单案例、合作倡议等。其中，《全球数字贸易发展报告2026》作为联合国机构正式出版物全球发布，将成为促进全球数字贸易交流合作的重要载体。

同时，各类特色主题活动丰富展会内涵。“数贸之夜”围绕人工智能、跨境电商、文化出海三大主题，打造兼具科技感、国际范与烟火气的年度数字贸易盛典；“数字贸易与人工智能对话”将汇聚国际组织、头部AI企业及海外创投机构负责人等百位知名人士，发布《2026全球数字贸易百家企业观察》；“AI+家庭服务”科企面对面活动搭建“女企业家+女科学家”跨界交流平台，集中展示人工智能服务家庭最前沿科创成果，让数字赋能成果惠及妇女发展、服务家庭友好。

聚焦产业链协同与数字化转型，产业主管部门、国际组织、行业协会将牵头举办13场产业活动，覆盖数字医疗、智能物联、数字文化等核心赛道，突出产业对接与项目落地实效。

数字医疗健康产业对接活动围绕医疗大模型、AI赋能医药、数字医疗国际化等前沿方向展开研讨与产业对接；“幻启数贸，文赋未来—共筑数字文化新生态”产业交流对接活动将见证全国29家出口文化基地共建成果，首发《数字艺术国际标准体系白皮书》；“高校共襄数贸会”数字贸易两业融合与国际校企合作创新对接活动汇聚百所境内外高校、百家数字贸易企业，启动人力资源出海联合体。

4场投资贸易促进活动以项目落地和资源链接为核心目标，搭建务实合作平台。

数字经济国际合作对接活动将首次发布“浙海通”海外综合服务平台，推动海外综合服务体系建设。“数贸创投日”汇聚全球头部投资机构，将发布全球数字贸易科技创新100强。2026“投资浙里”产业合作对接交流活动、第五届数贸会浙江推介活动则将链接浙江各地与跨国企业、机构、商协会等各方资源，持续放大数贸会溢出效应。

数贸会期间，还将同步举办的世界人工智能开源大赛、全球脑机接口创新赛、全球数字贸易创新大赛等顶级赛事，已吸引超一万支队伍参赛，持续引领全球数字技术创新风向。

其中，世界人工智能开源大赛聚焦开源技术应用、商业价值转化、实际问题解决，设置新智基座、无界应用、前沿探索、具身未来四大前沿赛道。2026全球脑机接口×医保创新场景大赛集聚一批在疾病防治、康复护理、医保管理等场景的应用，推动健康中国建设。全球数字贸易创新大赛则将首次以具身智能为主题，搭建竞速、足球、拔河等10个以上竞技赛项，集结100支具身智能赛队参赛。

同时，本届数贸会还将深度联动阿里云栖大会、网易未来大会、安恒西湖论剑等顶级行业IP，实现展商资源、客商流量、传播势能互通叠加，提升行业辐射力与影响力。

来 源：杭州日报

原标题： 第五届数贸会活动矩阵扩容升级

举办“丝路电商日”“金砖对话”“数贸非洲日”等系列品牌活动

记者 金华珊、陈依然、顾捷

本文转自：温州新闻网 66wz.com