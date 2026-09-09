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中国新闻网：全国民企代表走进浙江温州数安港 感受数字创新活力

中国新闻网 2026-09-09 15:03:24
9月8日至10日，2026民营经济创新发展大会系列考察活动走进浙江温州。其间，参访人员实地探访温州数安港，近距离感受温州数字经济建设成效，体验开放的产业应用场景。

9月8日至10日，2026民营经济创新发展大会系列考察活动走进浙江温州。其间，参访人员实地探访温州数安港，近距离感受温州数字经济建设成效，体验开放的产业应用场景。参会代表表示，温州数字产业基础扎实，产业生态优势显著，期待依托大会平台对接优质资源，助推民营经济数实融合创新发展。

来　源：中国新闻网

原标题： 全国民企代表走进浙江温州数安港 感受数字创新活力

记者 毛佳仪

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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