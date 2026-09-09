沿着不断延伸的长征路奔赴未来

新华网 2026-09-09 17:08:40

日前，江西瑞金红军烈士后代刘阳带着一双草鞋和爷爷的烈士证明，踏上了G3998次复兴号列车。

“我的爷爷在长征途中牺牲了，他没能抵达的延安，今天我代替他去看看！”日前，江西瑞金红军烈士后代刘阳带着一双草鞋和爷爷的烈士证明，踏上了G3998次复兴号列车。

这是让人动容的一幕。在得知瑞金要开通直达延安的高铁后，多名红军烈士后代都迫不及待地登车体验。当列车到达延安，看到站台上热闹红火的安塞腰鼓表演，大家不由得红了眼眶。

11小时32分钟，跨越1857公里，革命圣地瑞金与延安，首次实现了高铁直达。从赣南红土地到陕北黄土高原，从革命年代的万里长征路到新时代的高铁大通道，从当年历时一年多的艰难跋涉到如今的朝发夕至，变化的是时空，不变的是伟大长征精神。

今年是中国工农红军长征胜利90周年。1934年10月，中央红军从瑞金出发，面对的是重重封锁和茫茫未知。没有可循的路，就自己闯出一条路；没有现成的答案，就在一次次突围中寻找答案。血战湘江、四渡赤水、飞夺泸定桥、翻雪山过草地……先辈们用双脚丈量山河，经历千难万险，付出巨大牺牲，以鲜血与生命开辟了通往胜利的长征路。

今天，人们再从瑞金出发，眼前是壮美山河，脚下是纵横交错的钢铁大道。今昔对比，更让人感慨今天中国的一切是何其来之不易。高铁穿山越岭，把曾经遥不可及的距离不断拉近，也推动越来越多革命老区走上高质量发展的新长征路。

路通了，发展的天地更广阔了。红色旅游、生态旅游、亲子研学有了更大的客源市场，青年外出求学、回乡创业更加便利；资源要素流动起来，农特产品走出大山，特色产业有了更多销售渠道，老区人民的发展信心和底气更足了。

交通道路的铺展，也让发展门路越来越丰富多彩。江西于都岭下水库正式蓄水，满足43万人饮水和3000亩农田灌溉，汩汩清流浇灌出富民产业；甘肃庆阳从“红色热土”变身“数字高地”，东数西算产业园区加速建设，助力数字经济蓬勃发展；湖北黄冈完善物流体系，实现快递进村全覆盖，农货出山不再难……

征途漫漫，惟有奋斗。不断延伸的长征路启示我们，要达到理想的彼岸，没有平坦的大道可走，必须风雨无阻向前进。初心不改，虽远不怠；矢志不渝，虽艰必达。

记者：郑昕

原标题：新华网评·蒸蒸日上的中国丨沿着不断延伸的长征路奔赴未来

封面图：邓豪俣 张倩

来 源：新华网

本文转自：温州新闻网 66wz.com