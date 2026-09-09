创新之光点亮追梦之路

新华网 2026-09-09 17:11:28

在安徽合肥未来大科学城，一个高约20米、重达295吨的巨型“橘子瓣”静静矗立。

在安徽合肥未来大科学城，一个高约20米、重达295吨的巨型“橘子瓣”静静矗立。这是聚变堆主机关键系统综合研究设施“夸父”的核心部件——八分之一真空室及总体安装实验平台。未来，八个“橘子瓣”将组成一个“大橘子”，为上亿度的等离子体运行提供高质量的真空环境，成为未来“人造太阳”的重要组成部分，托举起人类追逐不竭能源的梦想。

这一大国重器，不仅是核聚变领域的关键突破，更是高水平科技自立自强的生动写照。

硬核突破从来不易。十年深耕，“夸父”科研团队啃下极端工况设计与标准体系等一块块硬骨头，拿下大型双曲面壳体精密成型等关键技术。经过不懈攻关，中国核电技术人员突破多项壁垒，打造出拥有完整自主知识产权的三代核电机组，挺起我国高端核电脊梁。“嫦娥”“天问”迈向深空，“雪龙”出海探索极地，国产大模型加速迭代……中国创新的每一步，都镌刻着奋斗者的攀登足迹。

一花盛开不是春，满园春色蔚为创新气象。放眼全国，创新成果已在广袤大地绚烂绽放。

目前，我国在建、运行的大科学装置已超70个，布局覆盖天地深海、微观生命等前沿领域。贵州群山之中，“中国天眼”持续探索深空，领跑全球脉冲星发现数量；广东地下七百米，江门中微子实验深耕粒子物理，不断刷新世界测量精度；北京雁栖湖畔，多模态跨尺度生物医学成像设施解码生命奥秘，助力重大疾病攻关……星罗棋布的重大科技基础设施，构成了中国创新的坚实底座。

依托重大设施牵引，等离子体诊断、超导材料、精密测量等技术实现突破，多款过去只能依赖进口的高端科学仪器实现自主供给。从单点突破到体系化跃升，从“跟跑”到“并跑”甚至“领跑”，我国科技攻关能力不断实现跨越。

科创星火燎原，时代日新月异。仰望寰宇，“北斗”组网巡天；深潜大洋，“奋斗者”号叩问海底。量子计算原型机“九章四号”不断刷新算力高度；二氧化碳人工合成淀粉开辟未来产业新赛道……一批批科技成果竞相涌现，这背后，是基础研究的厚积沉淀，是科研人员的勇攀高峰，是国家战略科技力量布局的不断完善，更是一个民族勇闯创新“无人区”的决心与底气。

“太阳”，不只高悬于浩瀚苍穹，更燃烧在无数科研工作者笃行不怠的奋斗中。从夸父逐日的不懈求索，到当代科研人员“夸父造日”的勇毅攻坚，跨越古今的追光之志、矢志不渝的攀登之力，汇聚成创新发展的磅礴动能，映照出一个步履铿锵的奋进中国。

记者：赵刚 黄浩

原标题：新华网评·蒸蒸日上的中国丨创新之光点亮追梦之路

来 源：新华网

本文转自：温州新闻网 66wz.com