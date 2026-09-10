温州日报 2026-09-10 07:58:00

昨天上午，以“创新聚势 赋能未来”为主题的2026民营经济创新发展大会在温州举行。全国政协副主席、全国工商联主席高云龙，省委书记王浩出席大会并致辞。省长刘捷主持。全国工商联副主席安立佳，省领导邱启文、冯怡、张振丰、尹学群、高鹰忠出席大会。

温州网讯 昨天上午，以“创新聚势 赋能未来”为主题的2026民营经济创新发展大会在温州举行。

全国政协副主席、全国工商联主席高云龙，省委书记王浩出席大会并致辞。省长刘捷主持。全国工商联副主席安立佳，省领导邱启文、冯怡、张振丰、尹学群、高鹰忠出席大会。

高云龙指出，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央深入推动实施创新驱动发展战略，加快构建现代化产业体系，大力发展新质生产力，科技创新事业取得了显著成就。在党的方针政策指引下，民营企业强化科技创新和产业创新融合，已经成为建设现代化产业体系的重要力量。广大民营企业要筑牢产业根基，在加强基础研究、提高原始创新能力上持续用力；要抢占产业制高点，在培育未来产业、开辟新领域新赛道上敢闯敢试；要营造产业生态，在推动科技向善、完善行业治理上担当作为。创新是浙江发展最鲜明的底色，希望广大企业家抢抓浙江打造科创高地、先进制造业基地和人工智能创新发展高地的机遇，主动对接长三角国际科创中心建设，共同书写创新驱动高质量发展的新篇章。

王浩对出席大会的嘉宾表示欢迎，向长期以来关心支持浙江发展的各界朋友表示感谢。他说，浙江是民营经济大省。这些年来，我们始终牢记习近平总书记殷殷嘱托，深入践行“八八战略”，牢牢扭住高质量发展建设共同富裕示范区这一核心任务，大力推进民营经济创新发展，不断擦亮民营经济“金名片”。特别是把建设创新浙江作为加快破解新的“成长的烦恼”的关键之举，做深做透教育科技人才一体改革发展、科技创新产业创新深度融合“两篇大文章”，加快打造人工智能创新发展高地，着力建设以“四最”为鲜明特征的一流创新生态，营造“浙里创新、万物生长”的良好环境。我们期待更多民营企业与浙江共创新、在“浙里”共发展，不断书写民营经济创新发展新的传奇。

省委常委、市委书记张振丰在推介致辞时说，近年来，温州深入践行“八八战略”，牢记习近平总书记寄予“续写创新史”殷殷嘱托，以“两个健康”激发民营经济生命力，以“两新”融合锻造民营经济驱动力，以开放融通彰显民营经济辐射力，不断擦亮“民营经济看温州”独特标识。“世界的温州”，来了都说好。“好”在天时、地利、人和兼具的广阔机遇，“好”在宜居、宜业、宜学、宜游的城市环境，“好”在一流的法治生态、创业生态、AI生态，是企业家朋友投资兴业的首选地、开放拓展的首发地、创新试验的首创地。诚邀天下客商“来温州·创未来”“投温州·赢未来”。

本次大会由全国工商联、浙江省人民政府共同举办。中央和国家部委有关负责同志，各省（区、市）工商联负责人，全国工商联直属商会负责人，行业委员会代表，省直有关单位负责人，温州市领导张文杰、张加波、施艾珠、王军，两院院士和知名民营企业、商会、高校院所代表等参加会议。

会上发布了《2026研发投入前1000家民营企业创新状况报告》；发布了2026民营企业研发投入500家榜单（温州8家）、发明专利500家榜单（温州8家）及民营企业发展新质生产力系列案例（温州1例），并颁发相关证书。现场还启动“2026年民营经济标准创新周”，发布《全国工商联商会团体标准工作提质升级倡议》；正泰集团领衔17家民营企业联合发布《民营企业加强基础研究温州倡议》。

大咖云集，思想碰撞。大会交流环节，泰豪集团董事会主席黄代放、宇树科技创始人兼首席执行官王兴兴、中国科学院院士陈十一、长三角国家技术创新中心主任刘庆，分别围绕科技创新、人工智能等主题作主旨演讲；华为中国战略与业务发展部部长唐小光、云深处科技创始人兼首席执行官朱秋国、强脑科技创始人兼首席执行官韩璧丞、中国工商银行总行科技金融中心总经理胡贤文围绕科技创新和产业创新深度融合作前沿分享；浙江省科技厅相关负责人介绍浙江省打造一流创新生态有关情况。

会议期间还组织了知名民企助力浙江高质量发展平行专题和考察活动。与会嘉宾实地考察了中国（温州）数安港、基因药谷、温州市企业综合服务中心（世界温州人博物馆）、正泰集团等创新平台和企业。

来 源：温州日报

原标题： 2026民营经济创新发展大会在温州举行 高云龙王浩出席并致辞 刘捷主持 张振丰推介致辞

浙江日报记者 温州日报记者

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