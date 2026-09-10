高云龙在温调研民营经济创新发展工作

温州日报 2026-09-10 08:14:00

昨天，全国政协副主席、全国工商联主席高云龙在温州调研民营经济创新发展工作，寄语温州深入学习贯彻习近平总书记关于民营经济发展的重要论述，坚决扛起使命担当，持续促进“两个健康”，引领广大民营企业把思想和行动统一到党中央决策部署上来，强化科技创新和产业创新深度融合，因地制宜大力发展新质生产力，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出新的更大贡献。

温州网讯 昨天，全国政协副主席、全国工商联主席高云龙在温州调研民营经济创新发展工作，寄语温州深入学习贯彻习近平总书记关于民营经济发展的重要论述，坚决扛起使命担当，持续促进“两个健康”，引领广大民营企业把思想和行动统一到党中央决策部署上来，强化科技创新和产业创新深度融合，因地制宜大力发展新质生产力，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出新的更大贡献。

加速传统鞋服产业焕新升级，是温州打造“中国时尚产业之都”的底气所在。高云龙实地考察森马集团，对企业坚守主业、矢志创新的不懈追求给予肯定。他指出，优化提升传统产业要着眼未来趋势、发挥自身优势，大力探索人工智能等新技术应用，不断提升企业高端化、智能化、绿色化水平。

依托中国（温州）数安港等高能级平台，温州抢占“AI+数据安全”赛道，聚力建设人工智能创新发展先行市、“AI示范应用第一城”。在数安港，高云龙详细了解温州数据价值转化等做法成效，察看AI在医疗、零售等领域应用案例。他指出，要聚焦国家战略，瞄准市场需求，深入实施“人工智能+”行动，促进AI赋能千行百业。

高云龙在调研中强调，要紧扣“两个健康”工作主题，持续营造一流创新生态和营商环境，引导民营企业争当发展新质生产力的主力军。要夯实创新根基，一体推进教育科技人才发展，加强企业主导的产学研用融合，把更多科技成果转化在产业链上。要勇于探路实践，发挥民营企业贴近市场、机制灵活等优势，结合实际找准产业赛道，促进新技术新产品规模化商业化应用。要完善治理体系，畅通政企沟通渠道，落实惠企政策，推动科技创新和标准化互相促进，持续激活民营经济高质量发展动能。

省委常委、市委书记张振丰参加调研。

来 源：温州日报

原标题： 高云龙在温调研民营经济创新发展工作时强调 强化科技创新和产业创新深度融合 因地制宜大力发展新质生产力

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com