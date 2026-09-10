温州日报 2026-09-10 08:19:25

全市服务业大会近日召开。大会释放出清晰而紧迫的信号：城市发展的逻辑正在变化。

温州网讯 全市服务业大会近日召开。大会释放出清晰而紧迫的信号：城市发展的逻辑正在变化。

为什么是现在？把镜头拉远，答案不言自明。2025年，全国服务业增加值突破80万亿元，占GDP比重达57.7%，对经济增长贡献率超61.4%。今年4月，全国服务业大会在京召开，这是新时代首次聚焦“国民经济第一大产业”的全国性大会。6月，浙江省服务业大会部署打造现代服务业强省。

从中央到省再到市，信号密集释放，导向十分明确：未来，服务业权重将持续放大，谁能抢占增量“蛋糕”的更大份额，谁就能掌握发展主动权。

于温州而言，这场变革有着坚实基础。“十四五”期间，温州服务业增加值从2020年的4200多亿元攀升到2025年的6300亿元，年均增长6.6%，高于全省平均0.5个百分点。服务业占全市GDP比重已超过六成。

大会上，《温州市推进服务业扩能提质实施意见》划定了新的“起跳”高度：力争到2028年、2030年，全市服务业增加值分别突破7400亿元、8250亿元，生产性服务业占服务业比重分别达到45%、48%左右。

目标已经锚定，问题随之而来：站在新起点上，温州服务业凭什么再跃一程？“再起跳”的第一重动力，来自方法的变化。

长期以来，服务业存在“统不起来、抓不下去”的顽疾：门类庞杂、领域分散，单靠一个部门、一份文件难以精准施策。此次温州给出“分业施治”的精细化解法，市委市政府谋划了6大生产性服务业、4大生活性服务业共57条细分赛道，量身定制任务书、路线图与责任清单。比如，金融领域要强化金融支撑，交通领域要扩外贸线路和集装箱吞吐量，生活服务领域要拼消费场景……一条赛道一套打法，不搞“一刀切”。

目标之细，也印证了这套打法的精准滴灌：到2026年底，社会综合融资成本保持全省低位运行；集装箱海铁联运、海河联运各完成1.5万标箱，新增外贸海港外贸航线3条；举办商文旅体健等多领域促消费活动400场……这些不是愿景清单，而是可核查、可量化的硬指标，时间节点一到就得交账。

县域分工同样清晰：中心城区做强商贸、创新、金融等高端服务，工业强市主攻工业设计、检验检测等生产性服务，山区海岛打造配套节点。一盘全市服务业“大棋局”正错位落子、各美其美，不在一条赛道上内卷，避免同质化竞争。

“再起跳”的高度，取决于方向的校准。地方产业发展中曾有一种隐性对立：提“工业强市”就怕挤占服务业，提 “发展服务业”就担心要和制造业抢资源。大会明确：生产性服务业是制造业的“大脑”。

研发设计、检验检测、工业软件……这些“看不见的服务”，恰恰决定着产品的最终价值。比如一双鞋，材料成本可能就几十块，但贴上设计、品牌、渠道的标签，售价能翻几倍。这中间的差价，就是生产性服务业创造的价值。

翻阅《实施意见》，攻坚提升生产性服务业专业能力被摆在首位：成果转化上，加快构建覆盖“概念验证—中试熟化—产业落地”的全流程服务体系；加大对首版次软件应用推广力度，支持人工智能、开源工具链、开源软件攻关；培育数据经纪、合规认证等新兴服务主体；大力建设东南TOKEN运营中心，推动大模型、智能体在工业等领域的深度应用……其核心逻辑清晰可见，发展服务业不是抛弃制造业，而是升级制造业，守住制造端的服务需求，就是守住温州产业的根与魂。

服务业的价值不止于产业升级，更关乎城市能级与民生温度。《实施意见》还把养老托育、健康服务等列入“培优补短”。

诚然，与先进地区相比，温州服务业仍有差距，但差距就是潜力，短板就是赛道。这场扩能提质之战，温州的下一次起跳，足可期待。

记者手记

把温州制造的“隐形价值”

做成硬实力

温州人最懂“做鞋”，但一双鞋卖几十还是几百元，差的不只是皮料，还有设计、品牌和渠道这些“看不见的功夫”。

服务业大会把这层窗户纸捅破了：搞服务业不是“脱实向虚”，而是给制造业装大脑。6300亿元之后再起跳，拼的不是谁嗓门大，是谁能把“隐形价值”做成硬实力。温州产业升级的下一个故事，或许就藏在那些看不见的地方。

来 源：温州日报

原标题： “看不见的服务”凭什么决定温州制造的价值 6300亿之后温州如何再起跳

记者 林岳

本文转自：温州新闻网 66wz.com