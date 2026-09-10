温州日报 2026-09-10 08:22:11

昨天，全国工商联在2026民营经济创新发展大会上发布“2026民营企业研发投入500家榜单”“2026民营企业发明专利500家榜单”等权威成果。两张榜单显示，我市分别有8家企业榜上有名。

温州网讯 昨天，全国工商联在2026民营经济创新发展大会上发布“2026民营企业研发投入500家榜单”“2026民营企业发明专利500家榜单”等权威成果。两张榜单显示，我市分别有8家企业榜上有名。

“2026民营企业研发投入500家榜单”显示， 正泰集团股份有限公司、青山控股集团有限公司、人民控股集团有限公司、华峰集团有限公司、森马集团有限公司、瑞浦兰钧能源股份有限公司、人本集团有限公司、浙江长江汽车电子有限公司等8家我市企业上榜。

“2026民营企业发明专利500家榜单”显示， 正泰集团股份有限公司、华峰集团有限公司、青山控股集团有限公司、人本集团有限公司、瑞浦兰钧能源股份有限公司、德力西集团有限公司、瑞立集团有限公司、浙江天正电气股份有限公司等8家我市企业榜上有名。

大会现场同时发布《2026研发投入前1000家民营企业创新状况报告》，该报告围绕研发投入、创新载体、知识产权、标准化、转化应用、国际竞争六大维度对民营企业创新状况进行系统评估。报告显示，此次入围企业研发投入呈增长态势，研发投入总额达到1.59万亿元，同比增长10.72%，平均研发强度3.73%。“高技术、高价值、高成长”属性凸显，入围企业中有640家企业为“高技术、高价值、高成长”企业，整体规模稳中有进，利润总额持续增长，从业人员量质齐升，并积极开展乡村振兴与公益慈善工作。

大会现场还发布“2026年民营企业发展新质生产力案例名单”，华峰集团有限公司的“以体制创新激活新质生产力、以全域科创铸造材料产业‘中国芯’”案例入选。

来 源：温州日报

原标题： “民企研发投入500家和发明专利500家榜单”发布 我市各有8家企业跻身榜单

记者 周大正

本文转自：温州新闻网 66wz.com