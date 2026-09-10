温州三家企业参与发起 民营企业加强基础研究温州倡议发布

温州日报 2026-09-10 08:24:55

昨天，2026民营经济创新发展大会在我市举行，现场正泰集团股份有限公司、青山控股集团有限公司、华峰集团有限公司等我市3家参与发起《民营企业加强基础研究温州倡议》的企业，鼓励广大民营企业提升原始创新能力，筑牢发展根基。

9月9日下午至9月11日上午，“浙里创新 万物生长”成果展在温州市园博园国际会议中心（中国馆）全面对外开放。 记者 蒋文广 摄

温州网讯 昨天，2026民营经济创新发展大会在我市举行，现场正泰集团股份有限公司、青山控股集团有限公司、华峰集团有限公司等我市3家参与发起《民营企业加强基础研究温州倡议》的企业，鼓励广大民营企业提升原始创新能力，筑牢发展根基。

倡议认为，当前，新一轮科技革命和产业变革加速突破，全球科技竞争更加聚焦基础前沿领域。没有基础理论的突破，产业创新就如同无源之水，难以在科技竞争中赢得先发优势。加强基础研究，不仅是民营企业筑牢发展根基、构建核心竞争力、赢得未来主动权的必然选择，更是服务高水平科技自立自强、助力科技强国建设的使命责任。温州是我国民营经济重要发祥地，正牢记殷殷嘱托“续写创新史”，特选择在温州发出“民营企业加强基础研究的倡议”。

加强基础研究，民营企业责无旁贷、大有可为。该倡议呼吁广大民营企业要高度重视基础研究，掌握产业技术话语权，有条件的民营企业要把握大趋势、下好“先手棋”，将基础研究纳入企业战略规划，持续优化研发投入结构，逐年提升基础研究经费占比。要依托自然科学基金联合基金渠道，发挥“出题人”作用，有条件的民营企业要运用联合基金多元协同优势，把产业真实需求转化为基础研究的选题方向，持续产出重大原创性科技成果。要加快建设创新平台基地，集聚高水平创新人才，有条件的民营企业要积极建设全国重点实验室、国家技术创新中心、制造业创新中心等高能级创新平台基地，牵头组建创新联合体，积极承担各级基础研究项目，打造集聚全球优秀人才的科研创新高地。要深化产学研用融合，打通创新转化链路，发挥民营企业贴近市场、机制灵活、反应敏捷的独特优势，打通“基础研究、应用开发、成果转化”的创新链条，推动科技成果加速转化为现实生产力。

标准是质量的基础，是创新的引擎。活动现场全联五金机电商会、全联房地产商会等10余家商协会发布《全国工商联商会团体标准工作提质升级倡议》，着力打造优质团体标准引领产业高质量发展，营造良好生态，点面结合形成推动民营经济创新发展的“组合拳”。

来 源：温州日报

原标题： 我市三家企业参与发起 民营企业加强基础研究温州倡议发布

记者 周大正

本文转自：温州新闻网 66wz.com