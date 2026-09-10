温州好戏连台，大型演艺场馆亟须补位升级

温州日报 2026-09-10 08:33:32

周杰伦巡回演唱会在温州奥体中心举行。 来源：龙湾发布

瓯海万瓯WOW国际演艺中心效果示意图。

温州网讯 “为一场演唱会赴一座城”，已成为当下年轻群体文旅消费新潮流。最近，上海多区争抢6万座级“大巨蛋”演艺中心的新闻，也让我市直面一个核心考题：坐拥旺盛演艺需求与庞大消费潜力的温州，是否亟须一座标准化、重量级的大型专业演艺场馆，承接流量红利，实现从“短时热度”到“长期留量”的跨越？

大型演出扎堆 成拉动消费新引擎

“不用跑外地，在家门口的奥体中心就能看到大型演唱会。”文艺青年小京热爱追星，时常关注演唱会动态，周末有空还会去小剧场看看脱口秀。

一场演唱会能在多大程度上撬动文旅消费？据统计，去年我市举办各类营业性演出1.3万场，其中大型营业性演出活动20场，累计观演37.73万人、累计票房2.26亿元，带动收入15亿元。

特别是今年5月份的周杰伦巡回演唱会更是掀起文旅消费热潮。该演唱会在温州奥体中心连开三场，吸引近22万名歌迷从全国涌入，场内吸引12万余人观演，市外观众占比61.3%，省外占38.43%，票房收入1.5亿元。不只场内座无虚席，场外氛围同样拉满，三天时间里近10万歌迷齐聚场外蹭听欢聚，烟火烧烤、休闲茶座、趣味闲谈随处可见。不仅如此，我市还联动周边商户及全市景区推出各类市集及折扣优惠活动，进一步带动文旅消费热度。

与此同时，我市还大力发展“小而美”的沉浸式与IP改编剧目，与大型演唱会一起，共同构筑起温州多元共生、活力充沛的演艺经济生态。比如鹿城区推出以“吴百亨”为原型的沉浸式庭院剧《吴家老宅》；九山书会的南戏艺术空间，沉浸式越剧《凤冠》火速出圈，去年共演出67场，入选首批浙江省演艺新空间重点剧目；园博园打造“山水灵运·园梦千年”大型沉浸式巡游实景剧，让游客从“看客”变为“局中人”；温州高新文化广场引进《赵氏孤儿》等IP改编剧备受市民追捧，今年一季度累计举办各类演出活动25余场次，接待观众1.5万人次。显然，从3小时观演到72小时停留，演艺经济已不是单纯的一场演出，依托吃、住、行、游、购、娱全链条联动优势，已然成为撬动城市文旅消费的重要杠杆。

从流量到“留量” 场馆亟须迎来升级

最近，备受关注的上海国际演艺中心正式启动招标。项目规划建设一座约6万座的室内综合演艺场馆，集演艺、体育赛事、文体展览等功能于一体，因其规模宏大，被形象地称为“大巨蛋”。消息一经发布，迅速引发上海多个城区的激烈争夺，这背后是火热的市场需求。

反观温州，目前承接大型演艺活动主要依靠温州奥体中心、体育中心等体育配套场馆，缺乏一座专业、大型、全封闭的综合性演艺场馆。这些户外体育场受天气影响较大，雨天、酷暑、寒冬均难以保障演出效果，限制了演出排期与演出品质。

不仅如此，现有场馆的配套短板进一步削弱消费留客能力。温州奥体中心作为目前市区大型核心演出场地，演出落幕后，“看完即走、流量难留”成为常态，难以将瞬时观演热度转化为持续的夜间经济、商圈消费、过夜文旅流量。

近年来随着演艺经济走热，我市也持续加大演艺场馆建设和功能改造，建成投用了温州高新文化广场等，在建温州儿童艺术剧院、瑞安市儿童文学动漫馆等项目。同时利用城市更新契机盘活闲置空间，在墨池公园、纱帽河、双井坊街区等多处打造小剧场、沉浸式演艺空间等，但普遍规模不大。值得期待的是，去年9月，瓯海区人民政府与浙江万瓯文化产业发展有限公司签约万瓯WOW国际演艺中心项目，规划打造一座可容纳2万人的专业演艺中心，选址瓯海中心区站前单元B-03、B-06地块，总用地面积约217亩，建成后或将填补温州大型室内演出场馆的硬件短板。据悉，涉及该项目的《温州市瓯海区站前单元B、C街坊B-03等地块详细规划修改》，已于近日公开供求意见。

专家观点>>> 打通演艺经济全链条 构建多层次场馆空间体系

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温州作为浙南闽北区域中心城市，人口基数大、消费能力较强，演出市场活力足。因地制宜、因时制宜、适当超前建设专业大型演艺场馆，既能补齐区域文体硬件短板，吸引外地游客，把演出流量转化为过夜消费，也能提升城市文旅影响力。

不过，建设过程中要跳出“单一演出场馆”思维，打通观演-消费-游玩-过夜全链条。一是完善场馆片区配套，优化交通疏散，补齐商业、夜间市集，破解演出结束即快速离场问题。二是联动吾悦、五马纱帽河等商圈，凭演出票根享受消费优惠，引导客流外溢到城市商业。三是串联雁荡山、楠溪江、洞头等景区，推出“演出+景区”套票、文旅套餐，把单日观演客流变成多日过夜游客。四是统筹酒店、商户、景区资源，借大型演出做好城市营销，既承接外来巡演，也培育本土音乐节IP，真正实现“一场演出带火一座城”。

温州还应构建大型专业场馆+中型文化场馆+街区小剧场三级体系，错位分工、互补赋能。大型演艺中心主攻万人级头部巡演、大型音乐节，核心承担对外引流，吸引市外省外客流；中型场馆主打话剧、音乐剧、儿童剧、本土剧目，兼顾惠民与商业演出，服务本地及周边短途客群；另外结合本土地方特色打造类似墨池、纱帽河等街区小剧场，发展脱口秀、沉浸式演出、街头演艺，嵌入街区商业，丰富日常夜间文化供给。同时，整个体系还需建立协同机制，形成多层次多元化演艺格局，让观看大型演出的外地游客向小剧场、街区导流，做到大馆引客引爆流量，中小场馆深耕本土、留住客流。

来 源：温州日报

原标题： 好戏连台，带火我市文旅消费 大型演艺场馆亟须补位升级

记者 笑银

本文转自：温州新闻网 66wz.com