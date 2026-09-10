温州都市报 2026-09-10 08:35:00

9月9日上午，一件走私入境温州的猛犸象牙制品在温州博物馆举行移交仪式，正式交由温州博物馆收藏保管。

温州网讯 9月9日上午，一件走私入境温州的猛犸象牙制品在温州博物馆举行移交仪式，正式交由温州博物馆收藏保管。

仪式现场，温州海关依法将其移交温州市自然资源和规划局，随后该局正式移交温州博物馆收藏保管。这件从走私案件中查获的古生物化石制品，历经海关、自然资源和规划部门、博物馆三方接力，最终“落户”公共文化机构，回归科学研究和公众视野。

仪式现场，温州海关相关负责人介绍该猛犸象牙制品是一起走私刑事案件的涉案货物之一。这件猛犸象牙制品是一尊高约10.2cm、底宽7.9cm的牙雕人物造像，整体造型上为一骑白象的中国神话人物形象。经司法鉴定，判定为猛犸象牙制品。依据《古生物化石保护条例》相关规定，温州海关将该猛犸象牙制品移交市自然资源和规划局处置。

“古生物化石是珍贵的自然遗产，具有重要的科学研究和科普教育价值。”温州博物馆相关负责人表示，温州博物馆作为我市重要的文化收藏和展示机构，将承担起这件猛犸象牙化石的保管、研究和展示工作。

据介绍，猛犸象是冰河时期最具代表性的哺乳动物之一，约在距今1万年前灭绝。猛犸象体型高大，肩高可达3～4米，体重达6～8吨，象牙呈螺旋状弯曲，最长可达4米以上。其化石是研究地球气候变迁、生物演化的重要材料。后续市民可以在温州博物馆一睹其真容，感受远古生命的魅力。

来 源：温州都市报

原标题： 被罚没的猛犸象牙制品移交温州博物馆收藏

记者 谢树华

本文转自：温州新闻网 66wz.com