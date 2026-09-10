温州都市报 2026-09-10 08:38:08

近日，依托“浙心守护·共健阿坝”公益帮扶项目，来自四川省阿坝州壤塘县的16岁藏族少女小吉（化名），跨越2000公里来到温州医科大学附属第二医院免费接受了精准手术救治。此前，这名花季少女因先天性巨大颅内蛛网膜囊肿，被病痛困扰16年。

温州网讯 近日，依托“浙心守护·共健阿坝”公益帮扶项目，来自四川省阿坝州壤塘县的16岁藏族少女小吉（化名），跨越2000公里来到温州医科大学附属第二医院免费接受了精准手术救治。此前，这名花季少女因先天性巨大颅内蛛网膜囊肿，被病痛困扰16年。长期病灶压迫严重阻碍身体与智力发育，让原本清贫的高原家庭陷入重重困境。

今年5月22日，温医大附二院党委书记林坚带队，集结儿童神经、先心病、脊柱侧弯、手足畸形等多学科骨干专家团队远赴阿坝州，开展公益义诊与疾病筛查帮扶。在阿坝州人民医院筛查现场，小吉家属携带CT影像前来求助。林坚团队阅片评估后明确，患儿颅内颞部存在低密度病灶，确诊为巨大蛛网膜囊肿，病灶持续压迫脑组织，已严重影响生长发育，亟需专业手术干预。

小吉家住海拔近3300米的高原牧区，家中六口人依靠畜牧、采药维持生计，属当地低保户。受常年病灶压迫影响，小吉长期伴随肢体活动受限、肌张力增高、语言迟缓、智力发育滞后等多重问题，无法正常入学，而且家庭因病致困、负担沉重。

为圆高原少女健康梦，阿坝州残联、温州都市报陈忠慈善工作室和爱心机构多方联动打通高原患儿转诊绿色通道。9月2日小吉抵达温州，温医大附二院团委书记林一琪带领志愿者专程接机，第一时间将患儿入住神经外科病区。

入院系统检查后，主管医师卢相琦发现，小吉实际病情远比初筛更为复杂危重。患儿右侧颅骨外凸、眼球活动异常，左侧手臂肌肉严重萎缩、活动功能受限。核磁共振检查显示，其颅内蛛网膜囊肿大小达10厘米×8厘米，几乎占据右侧大脑半球近半空间，持续压迫正常脑组织。卢相琦说，该类先天性囊肿会随年龄增长持续增大，不断加剧颅内压迫，引发神经功能损伤、颅内高压等并发症，若不及时手术，将造成不可逆的终身损害，严重影响生活质量。

为最大程度降低创伤、解除病灶压迫、保护神经功能，医院神经外科团队结合患儿年龄、病灶位置及脑部结构特点，反复研判、精准论证，量身定制脑室镜下蛛网膜囊肿造瘘微创手术方案。9月4日，团队顺利完成手术。该术式创伤小、恢复快，通过内镜精准开窗引流，让囊液自然循环吸收，从根源解除脑组织压迫，高效、安全且预后效果良好。目前，小吉术后恢复平稳，状态持续向好，将于近期康复返乡。

“浙心守护·共健阿坝”是浙川东西部协作重点医疗公益项目，实现阿坝州各县、市全覆盖。项目自2021年9月启动以来，温医大附二院持续深耕对口医疗帮扶，构建起“高原筛查、精准转诊、温州救治、全程康复”闭环公益救助模式，已累计免费救治阿坝州困难群众100余名，以优质三甲医疗资源跨越山海、精准帮扶，持续为高原群众生命健康保驾护航，擦亮浙川协作、医者为民的公益底色。

来 源：温州都市报

原标题： 温州医生巧解花季少女脑中“枷锁” 温医大附二院公益救治阿坝16岁先天性巨大颅内蛛网膜囊肿患者

记者 陈忠 通讯员 栾晨曦

本文转自：温州新闻网 66wz.com