温州日报 2026-09-10 08:45:00

脑机接口创新中心落户温州、特医食品联合研究院启动、12个生命健康项目集中签约……昨天下午，200余位院士专家、企业家和投资机构代表齐聚“智启新机·医养未来”生命健康产业平行专题活动，共同见证温州在生命健康赛道上的关键一跃。

温州网讯 脑机接口创新中心落户温州、特医食品联合研究院启动、12个生命健康项目集中签约……昨天下午，200余位院士专家、企业家和投资机构代表齐聚“智启新机·医养未来”生命健康产业平行专题活动，共同见证温州在生命健康赛道上的关键一跃。

活动现场，温州新添两块“硬招牌”：温州市脑机接口联合创新中心正式揭牌，依托瓯江实验室，联合温州医科大学及其附属医院、视觉健康全国重点实验室、眼视光国家工程技术研究中心等顶尖力量，主攻视觉脑机接口等底层关键技术，推动科技成果向产业应用转化；特医食品联合研究院同步启动，由高校、医院、产业平台和企业共同组建，旨在打通从基础研究、临床转化到产品开发和质量标准的全链条。

在签约环节，12个生命健康项目分三批集中落地，涵盖冬泽特医区域总部、慧医天下区域数字健康总部、飞秒激光角膜设备研发生产基地、浙江智愈脑机接口、高端影像装备研发生产基地、脑机接口“五个一”工程、特医食品生产基地等。这份项目清单中透着温州生命健康招商的主攻方向——产业链集聚与生态构建。

随后，在主旨分享中，专家带来了各自领域的前沿思考。清华大学长聘教授张明君以《具身智能脑机接口引领的新商业机遇思考》为题，分享了团队为脑卒中、阿尔茨海默症寻找新治疗路径的研究进展。温州籍青年科学家、杭州暖芯迦电子科技有限公司董事长杨佳威则带来了更具象的愿景——用脑机接口帮盲人重见光明，“大脑即平台”的理念让在场听众看到了这一技术的人文温度。中国抗癌协会副理事长石汉平教授提出《营养是一种世界观》，将营养从医学问题提升至理解生命的哲学高度。先声药业集团总裁周云曙回顾了中国创新药十年跨越中民营企业面临的新机遇，为产业发展提供了宏观坐标。

在“精准营养与生活方式医学的跨界融合及临床实践”“脑机接口前沿技术赋能医疗革新”两场对话分享中，专家从技术研发、临床转化到产业落地，多维度勾勒出脑机接口重塑医疗未来的路线图。温州正以清晰的产业逻辑和开放的合作姿态，在生命健康这一未来赛道上加速落子布局。

来 源：温州日报

原标题： 智启新机 医养未来 脑机接口创新中心落户温州

记者 张琳 李京霖

本文转自：温州新闻网 66wz.com