温州日报 2026-09-10 08:50:13

昨天，在“绿动瓯越·能创未来”新能源产业专题活动上，远景能源副总裁陈亚宾的一番肺腑之言，揭开了温州新能源产业千亿答卷背后的深层逻辑——这里正成为全国新能源领域创业者、创新者与投资者竞相涌入的“热带雨林”。

温州网讯 “我们持续加码浙江、深耕温州，不仅看中广阔市场与扎实的制造基底，更被这里活跃的民营经济、浓厚的创新基因和完善的产业生态所吸引。”昨天，在“绿动瓯越·能创未来”新能源产业专题活动上，远景能源副总裁陈亚宾的一番肺腑之言，揭开了温州新能源产业千亿答卷背后的深层逻辑——这里正成为全国新能源领域创业者、创新者与投资者竞相涌入的“热带雨林”。

活动现场，省内11个优质新能源项目分三批次集中签约，覆盖新型电力装备、锂电池新材料、农光互补、零碳园区等前沿领域。其中，市工能集团与正泰集团、华能核电与金开新能等重点战略合作项目尤为亮眼，前者将立足温州新能源产业布局，围绕光伏电站、新能源场站开发建设开展深度战略合作；华能核电与金开新能则开展核算协同，在温布局万卡级别算力中心。

从企业实践到前沿研判，这场盛会还集中展现了温州新能源创新链条的完整度。中国科学院院士、浙江大学温州研究院院长叶志镇，纤纳光电联合创始人兼首席执行官姚冀众，金风科技产品经理李祺，温州大学碳中和技术创新研究院院长侴术雷等业内大咖，现场深度剖析全球新能源行业趋势与发展风口，集中发布最新技术成果。

“我们探索以废治碳，化二氧化碳为绿色甲醇，1吨甲醇可以消耗掉1.4吨二氧化碳，用技术创新重构低碳能源价值链，打造可持续发展的绿色经济新模式。”正泰新能源研究院项目管理总监张良利分享了正泰在新能源领域的最新实践，引发与会者广泛关注。

这场新能源领域的高规格盛会，不仅是一场政策、项目与技术的集中展示，更展现了与会企业家们对温州这片热土绿能涌动寄予厚望。正如陈亚宾直言，远景能源在全球布局中始终对温州“高看一眼”，根源在于温州拥有一种稀缺的特质：既具备承接重特大制造业项目的硬实力——如华东地区富集的深远海风能、苍南、龙湾等成熟的产业承载平台；又具备让企业轻装上阵的软环境——民营经济活、审批效率高、配套响应快，这种“硬支撑”与“软服务”的结合，让新能源这样的重资产、长周期产业也能感受到创业成长加速度。

近年来，我市全力搭建“核风光水蓄氢储”全产业链骨架，目前已集聚金风科技、远景能源、正泰新能源等740余家新能源规上企业，形成从能源生产、装备制造到应用服务的一体化链条。自2022年以来，全市累计签约亿元以上新能源项目超240个，总投资超5600亿元。2025年，全市新能源产业规上工业产值超2100亿元，为温州GDP过万亿贡献了新的力量。

市发展改革委主要负责人表示，下一步温州将持续深耕绿色低碳赛道，以更开放的场景、更协同的生态、更精准的服务，让更多“陈亚宾”在这里放心投资、安心创业，为全国新能源产业高质量发展持续输出“温州绿能”样本。

来 源：温州日报

原标题： 集聚740余家新能源规上企业 温州何以成新能源创业热土

记者 张晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com