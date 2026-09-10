温度新闻客户端 2026-09-10 08:51:56

在第十一个“中华慈善日”期间，红日亭义工队带着满满的爱心与食材走进永嘉芙蓉村，为村里的老人们精心烹制了一顿丰盛的爱心午餐。

温州网讯 洗菜、切菜、生火、炒菜……近日，永嘉县芙蓉村的爱心食堂里格外热闹。在第十一个“中华慈善日”期间，红日亭义工队带着满满的爱心与食材走进永嘉芙蓉村，为村里的老人们精心烹制了一顿丰盛的爱心午餐。

红日亭负责人孙兰香（前中）和义工为老人分餐。 受访者供图

今年“中华慈善日”的主题是“弘扬慈善文化 践行慈善惠民”。为了将这份慈善惠民的温度传递到乡村一线，红日亭义工队再次出发。这不仅是一次简单的爱心助餐，更是红日亭与芙蓉村多年深厚情谊的延续。自2022年6月红日亭义工队联合其他公益组织在芙蓉村创办爱心食堂以来，这支义工队便成了村里的“常客”，持续用一碗碗热饭温暖着乡村老人的晚年生活。

当天，共有约50位80岁及以上的老人享用了这顿爱心午餐。热气腾腾的饭菜端上桌，老人们围坐在一起，边吃边唠着家常，幸福的笑容在脸上绽放。“饭菜软烂可口，热乎乎的，吃着心里也暖和！”一声声朴实的夸赞，是对义工队员们最好的回馈。

“慈善不分地域，爱心没有边界。”红日亭义工队负责人孙兰香动情地说，“看到老人们吃得开心，就是我们最大的动力。”

慈善不仅是一句口号，更是一次次身体力行。接下来，鹿城区慈善总会“9·5中华慈善日”慈善文化“五进”系列活动还将持续开展，让慈善文化走进机关、企业、社区、学校和乡村的每一个角落。

来 源：温度新闻客户端

原标题： 为50位老人送上“暖心饭”！红日亭义工队走进永嘉芙蓉村

记者 董吉妮

本文转自：温州新闻网 66wz.com