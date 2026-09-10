泰顺交警聚焦民生需求破解育才学校周边交通难题
泰顺育才学校周边交通优化改造后。
优化改造前，高峰期交通堵塞是常态。 泰顺交警供图
温州网讯 开学伊始，泰顺县育才学校周边的道路迎来新变化。
清晨，送学车辆驶入新建的后山环线，有序分流；放学时段，车流不再集中挤在校门口，家长接送孩子也少了几分焦虑。“以前接孩子，经常要堵上半小时，现在不用来回掉头绕行，顺畅多了。”道路通不通、出行顺不顺，家长们感受最真切。
一条410米的环线，改变的不只是车辆通行路线，更是校园周边的交通组织方式。
今年以来，泰顺县公安局交通管理大队（以下简称“泰顺交警”）聚焦师生家长急难愁盼，把校园周边治堵保畅作为一项民生实事来抓。从上下学高峰时段现场摸排，到道路规划设计前端介入，再到交通组织和安全设施同步完善，泰顺交警把治理的“触角”向前延伸，协同相关部门打通校园交通“微循环”，让接送孩子的“小事”办得更安心、更顺心。
一个堵点，牵动千家万户
上下学时段，是校园周边一天中交通压力最集中的时候。
“育才学校片区师生集中，原有路网结构相对单一，缺少有效的循环疏导通道。”泰顺县公安局党委委员、交通管理大队大队长任国栋告诉记者，每逢上下学高峰，接送车辆集中涌入，主干道车流交织，车辆掉头、临时停车与人车混行等情况叠加，道路通行效率受到影响。
对驾驶人而言，可能只是多等几分钟；对每天接送孩子的家长来说，却意味着更长的等待、更大的出行压力。与此同时，车流、人流高度集中，也给校园周边交通安全带来一定风险。
“堵”在路面，症结却在路网。
群众反映多年的问题，不能只靠高峰期增加警力、现场疏导来解决。泰顺交警在一次次现场走访中发现，要真正破解拥堵，必须改变原有车辆集中通行的路径，让车流有路可走、有序可行。
问题找准了，治理才能有的放矢。
一次前置，把功夫下在“堵”前
治堵，不能总等车流堵起来再去疏导。
围绕育才学校周边交通改善，泰顺交警把工作做到了道路规划设计前端。民辅警多次蹲守上下学高峰，实地观察车辆进出、停靠、掉头和人流通行情况，摸清不同时间段的交通规律；同时结合接处警记录、交通事故研判等数据，对拥堵形成原因和潜在安全风险进行分析。
哪里容易堵、为什么堵、怎样分流？一个个问题在现场被逐一梳理。
与单纯依靠路面管理相比，这种治理方式更进一步：不仅解决眼前的拥堵，更着眼于道路建成后的长期通行。公安交管部门结合实际交通需求，围绕道路走向、通行模式、车辆组织等提出专业意见，推动交通管理从“事后疏导”向“源头治理”转变。
在泰顺县公安局统筹协调下，相关单位协同推进，项目建设不断提速：8小时完成现场勘查，72小时形成初步方案，5个工作日完成从问题摸排到启动设计的流程，相较常规审批效率提升近六成。
速度的背后，是对群众需求的回应，也是各方合力破解民生难题的体现。
一条环线，让车流“活起来”
随着后山环线建成投用，育才学校周边原本相对单一的交通组织方式被重新理顺。
新建后山环线全长410米，行车路面宽6米，设计速度15千米/小时。道路串联育才小学、育才高中，并衔接泰庆南路，形成校园环形单向通行路网。沿线同步完善路基、路面排水设施，增设交通标志、标线、波形梁护栏等安全设施，让道路通行与安全保障同步落地。
道路建起来只是第一步，关键是让车流真正“活起来”。
环线投入使用后，原本集中在主干道上的接送车流有了新的分流通道，车辆无需频繁掉头，交叉干扰明显减少，校园周边道路通行秩序进一步规范。高峰时段，车流十余分钟便可疏散完毕，涉校交通警情同比下降67%。
“不仅要让车辆通行快，更要保障学生出行安全。”任国栋说。
从一个堵点，到一条环线；从车辆“挤”在一起，到人车有序通行，变化看似发生在道路上，背后体现的却是交通治理理念的转变。
一条路解决的是当下，一套机制才能保障长久。
目前，泰顺交警正持续关注校园周边交通运行情况，常态化开展路面巡查、秩序管控和交通设施管护，动态优化上下学交通组织，及时发现并解决新的交通问题。
来 源：温州日报
记者 庄越 通讯员 林安权
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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