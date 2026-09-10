激活资源 鹿城拟提升西部沿江片基础设施

温州日报 2026-09-10 08:56:42

《鹿城区西片沿江老旧厂区改造提升基础配套设施项目（征求意见稿）》日前对外公示。该项目拟通过系统性完善路网、整治环境、补齐公共服务短板，激活西部老旧工业区存量资源，以基础设施提档升级驱动产城融合发展，助力温州西部时尚城建设。

温州网讯 《鹿城区西片沿江老旧厂区改造提升基础配套设施项目（征求意见稿）》日前对外公示。该项目拟通过系统性完善路网、整治环境、补齐公共服务短板，激活西部老旧工业区存量资源，以基础设施提档升级驱动产城融合发展，助力温州西部时尚城建设。

作为高质量推进城市有机更新、助推西部时尚城建设的关键支撑工程，该项目位于鹿城区仰义北单元及澄沙桥单元，处于西部时尚城核心区域。项目总用地面积87973平方米，约132亩，总投资估算26358万元，建设内容主要包括配套道路工程、环境综合整治及配套停车场工程和公共服务配套用房工程等三大工程。

其中，配套道路工程包括沿泰路（沿荣路－沿程路）、沿程路延伸段、龙川路（仰义中路－文武路）、文武路（河岙河－仰义街）、仰锦路（104国道西过境线－仰义街）、仰义街（104国道－文武路）整治工程等6条道路和沿荣路箱涵桥1座。道路总长度达3026米，建设完成后将有效打通片区交通微循环，畅通区域通行脉络。

环境综合整治及配套停车场工程同步推进，包含丰门河局部提升、河岙河改线等河道治理，以及104国道、澄沙桥旧片区全域环境整治。项目还将建设6000平方米配套停车场，新增停车位537个、充电桩79个，切实缓解片区停车难题、完善便民配套。

此外，项目还拟建13594平方米公共服务配套用房，布局体育设施、配套商业等便民业态，全方位补齐片区公共服务短板。待整体工程完工后，将实现老旧工业区从“低效闲置”向“产城宜居”转型，持续提升鹿城西部片区城市能级。

来 源：温州日报

原标题： 激活老旧厂区存量资源 鹿城拟提升西部沿江片基础设施

作者：佳雨

本文转自：温州新闻网 66wz.com