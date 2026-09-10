温州晚报 2026-09-10 09:02:55

远在墨西哥打工的青田女子阿畅（化名），因一次车祸陷入长达半年的沉睡。半年时间过去了，阿畅的病情还在持续恶化，并且随时会有生命危险，怎么办？阿畅的家人把希望寄托在了温州医科大学附属第一医院。术后三周，奇迹出现了，她醒了！

温州网讯 远在墨西哥打工的青田女子阿畅（化名），因一次车祸陷入长达半年的沉睡。半年时间过去了，阿畅的病情还在持续恶化，并且随时会有生命危险，怎么办？阿畅的家人把希望寄托在了温州医科大学附属第一医院。术后三周，奇迹出现了，她醒了！

遇车祸长期昏迷，回国求医

半年前，40多岁的阿畅在海外遭遇了一场惨烈车祸，经过当地医院的抢救，性命暂时保住了，可是陷入了长时间昏迷。重度颅脑损伤，让她失去所有意识，对外界毫无回应。更为致命的是，大面积头皮缺损、创面反复溃烂裸露……

墨西哥当地医院为阿畅开展了多次手术，颅内血肿清除，颅骨修补以及头皮缺损清创修补术，第一时间修复破损创面、稳住病情，但小畅的伤势太过严重，缺损创面始终无法愈合，溃烂反复加重，且意识一直处于昏迷状态。

怎么办？阿畅的家人非常着急，四处打听求医，辗转联系，最终锁定温医大附一院。怀揣着希望，他们带着沉睡半年的阿畅回国来温求医。

两道“生死关卡”，如何破解

是先修创面，还是先促醒？这是个“两难”的问题。

温医大附一院神经外科副主任涂明团队负责接诊。“该患者的病情远比想象中还要棘手，相当于要同时攻克两道‘生死关卡’。第一道是皮肤生死关。长期溃烂的头皮创面迟迟无法愈合，裸露的组织时刻面临感染风险，一旦引发感染，所有后续治疗都无从谈起，随时会危及生命。第二道是大脑苏醒关。重度脑损伤让患者陷入意识障碍状态，大脑神经通路彻底‘休眠’，对外界刺激没有任何反应，半年来始终无法苏醒。”涂明回想起当时小畅的病情，至今还是心有余悸。

庆幸的是，在神经外科主任苏志鹏的协助下，团队确认阿畅符合脊髓电刺激促醒手术指征，随即启动多学科MDT联合救治模式。神经外科联合创面修复科两大科室联手，一套先筑屏障、再启神经的阶梯式闭环救治方案出来了。

想要唤醒患者，首先需要尽早修复创面，避免头部创面感染波及颅内。创面修复科郭海雷副主任医师介绍，患者的创面一直无法愈合，细菌“赖着不走”，颅骨骨折露在外面，骨膜缺失，头皮缺损特别大，一堆的棘手问题需要解决。经过多次精细手术，一点点清掉坏死组织，一步步重建头皮屏障，反复修整创面、修复缺损。原本破溃渗液、头骨外露的创面终于被彻底修复。

在脊柱做手术，奇迹出现

“第一关”过了，但真正的核心难题，阿畅还没有苏醒！

清创修复手术成功实施后，涂明团队立刻启动神经刺激治疗方案——脊髓电刺激（SCS）神经促醒手术。

唤醒大脑，怎么是在脊柱上动手术？涂明介绍，人体大脑的觉醒，靠的是脊髓上行神经通路传递信号。重度脑损伤后，这条关键通路会彻底停滞、“断电”，大脑失去激活信号，就会陷入长期沉睡。脊髓电刺激技术，就是给休眠的神经“通电重启”。

脊髓电刺激昏迷促醒手术在全麻下微创开展，团队在术中借助高清显微镜操作，搭配术中脑电监测，精准将片状电极植入阿畅体内C2-C4目标脊髓节段。术后一周，脊髓电刺激开机。第三周，奇迹出现了。“醒了！她终于醒了！”看见阿畅的肢体、眼神都有了微弱反应，家人欢呼起来。

更让人动容的是，阿畅的恢复速度远超预期，几乎每周都有新的惊喜，如今的她已能听懂家人说话并且主动回应，完成简单动作。看到这些，在场的医护人员都为阿畅感到高兴，希望她一天比一天更好。

来 源：温州晚报

原标题： 一场惨烈车祸让青田女子陷入重度昏迷，在海外沉睡半年的她被温州医生唤醒了

记者 王骁

本文转自：温州新闻网 66wz.com