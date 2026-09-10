消解网络舆论焦虑 让教师节的敬意落到实处

人民网 2026-09-10 09:26:00

又是一年教师节。鲜花、贺卡、祝福语，如期而至。

（一）

又是一年教师节。鲜花、贺卡、祝福语，如期而至。可在致敬师者、礼赞耕耘的温暖氛围中，如果我们愿意多问一问，也许会感受到一些老师有着难以言说的心理疲惫——课堂上一句无心的话、管教学生的一个举动，就可能会被片面截取放到网上，在猜忌、质疑、跟风炒作中放大发酵；有时候想的不是该怎么教育孩子，而是先得掂量会不会惹出争议……现实中，局部舆论失衡、认知偏差、情绪对立等问题正给教师群体带来无形的心理压力与职业负担。

据人民网舆情数据中心统计，今年以来，从课堂“小蜜蜂”的使用之争到班主任退群的家校边界之辩，从知名教授遭家长反复举报到女教师撑伞事件的三次反转……十余起涉教师舆情事件，呈现燃点低、烈度大的特点。这些热点事件多数是由日常教学中的细微摩擦、沟通中的误会，或者一段缺少前因后果的短视频触发。在碎片化传播与情绪化表达的叠加放大下，个案被上升为群体现象，微案被演绎为系统危机，“个别教师的不当”滑向“教师群体的不可信”，“管理行为的争议”升级为“教育生态的崩塌”。这种以偏概全的舆论逻辑，正在形成一种过度紧张的涉教舆论场：教师群体陷入“动辄得咎”的职业焦虑，"不敢管、不愿管"的防御心态悄然蔓延。

（二）

教育事业事关千家万户，教师职业自带崇高的道德属性与公众期待，承载着“学为人师、行为世范”的高标准要求。相较于其他职业，教师的一言一行、一举一动都处于社会监督之下，容错率更低，微小问题就可能发酵成公共舆情，这是涉教话题更容易引爆网络的根源。

碎片化传播的放大效应，让教师形象不能真正的全面呈现。短视频、社交平台的快速传播，让事实往往以片面、零散的形态反转。相关话题个案出现后，信息会瞬间裂变扩散、快速发酵，而事实核查、真相澄清滞后缓慢，传播力度、曝光热度远不及负面谣言。长此以往，容易形成“负面信息嗓门大、正面事迹无声化”的舆论偏差，日积月累损害整个教师群体的公众形象。默默教了一辈子书的人，抵不过一条几秒钟断章取义的短视频——寒的，是所有认真教书人的心。

面对汹涌的网络舆情，一些学校和地方教育行政部门存在不会应对、不敢应对、不愿担当的治理短板。一些地方为快速平息事态、化解舆论争议，习惯性选择牺牲教师合法权益、妥协退让。正是缺乏完善的履职容错、澄清正名、权益兜底机制，催生了教师“不敢管、不愿管”的无奈心态。这样不仅制约了教育教学的正常开展，更损害了健康的教育生态，最终耽误学生成长、阻碍教育发展。当一个老师连“该不该管”都要反复掂量，教育的温度，正在一点一点流失。

随着社会发展、教育竞争加剧，家长对子女成长成才的期待攀升，对教育质量、育人细节的关注度不断提高。家校互动愈发频繁紧密，但双方在成长期待、责任边界、教育理念、沟通方式上存在错位。原本细微的日常矛盾、普通的沟通误会，容易被网络放大、炒作，从而演变为对立性网络事件，最终形成“家长焦虑、教师委屈、家校隔阂”的不良局面。其实家长盼孩子好，老师也盼孩子好，本是并肩同行的，却常常站在了互相防备的对面。

（三）

好消息是，改变正在发生。近日，教育部召开新闻发布会。针对教师面对学生不敢管、有顾虑等问题，相关负责人表示，将规范涉师争议投诉处理程序，畅通教师法律咨询和援助渠道，对涉及教师的不实举报，及时为老师澄清、正名；对捏造事实、恶意诽谤教师的行为，将坚决“零容忍”。再如，辽宁大连、安徽宿州萧县、福建福州仓山区等地都表示，将厘清履职边界，建立容错免责机制。特别是针对12345政务投诉、家校纠纷等情况，健全投诉甄别、核实、澄清机制，严厉抵制无责追责、恶意投诉、舆论苛责等行为，依法依规维护教师合法履职权益。这些无疑有利于完善教师维权保障体系，给教师撑腰兜底、维护教师的师道尊严，增加老师手边实实在在的安全感。

同时，破解教师舆论焦虑、重塑良性教育舆论环境，还必须净化涉教网络生态，压实平台主体责任。各大网络平台要强化内容审核与常态化治理，严厉整治刻意挑动家校对立、恶意炒作教育矛盾的各类行为，压缩虚假信息传播空间，让刻意抹黑教师、刻意制造教育焦虑的流量炒作行为失去传播土壤、付出应有代价。谣言被清退得快一点，老师被误解的时间就短一点。

尊师重教，是全社会的共同责任，家长的角色首当其冲。广大家长重视子女教育的心情可以理解，但也要客观理性看待网络涉教言论，多问一句“是真的吗”，不盲从、不跟风、不被流量话术带节奏。你的一次理性追问，可能就是一位老师一天的安宁。而广大学校和教师也要主动适应新媒体传播环境，提升舆情防范和应对能力，在日常教学管理中谨言慎行、规范履职，从源头规避舆情风险。

教师节的敬意，不应止于一天的鲜花与掌声，更应落在常态化的权益保障、舆论守护、生态净化之中。以制度护师、以舆论暖师、以社会敬师，持续消解教育舆论焦虑，才能让广大教师卸下职业负担，静心从教、安心育人，为教育高质量发展筑牢最坚实的根基。

原标题：任网平：消解网络舆论焦虑 让教师节的敬意落到实处

来 源：人民网

本文转自：温州新闻网 66wz.com