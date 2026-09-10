数智赋能！携手打造AI示范应用第一城

温州日报 2026-09-10 09:29:00

昨天下午，2026民营经济创新发展大会暨知名民企助力浙江高质量发展活动——智能经济专题活动在温州举行。本次活动以“以智提质·向新而行”为主题，汇聚院士专家、全国知名民营企业家、高校科研院所代表等共200人，聚焦智能经济发展新赛道，推进数智技术和实体经济深度融合，搭建成果发布、项目签约、思想碰撞的高端交流平台。

温州网讯 昨天下午，2026民营经济创新发展大会暨知名民企助力浙江高质量发展活动——智能经济专题活动在温州举行。本次活动以“以智提质·向新而行”为主题，汇聚院士专家、全国知名民营企业家、高校科研院所代表等共200人，聚焦智能经济发展新赛道，推进数智技术和实体经济深度融合，搭建成果发布、项目签约、思想碰撞的高端交流平台。

现场集中发布多项创新成果。中国电子标准化研究院发布《“数元DataKernel”数据测评体系2.0》，为民营企业数据治理、数据资产化提供标准化支撑；浙江省数字经济发展中心发布《人工智能OPC术语（T/ZIESCDA010—2026）》与《浙江省人工智能OPC创业地图（1.0版）》，统一行业话语体系，归集全省 AI 微型创业主体资源；浙江省电子信息产品检验研究院发布《基于数字孪生的综合能耗数据管理系统（T/ZXCH0053—2026）》，助力企业节能减排。蓝卓数字科技有限公司发布《SupOS工厂AI操作系统—工厂数据底座、智能体底座》，助力各类企业工厂智能化转型。

温州市经信局、温州市数据局（市人工智能局）联合发布温州市一体化AI赋能平台“词元天下”以及第二批“人工智能+”场景需求榜单124项，覆盖电气、鞋服、汽车零部件、智能装备、泵阀、生命健康等重点产业，面向全球AI英才揭榜挂帅，共同打造AI示范应用第一城。活动同步举行15个重点项目签约，打通技术从实验室走向产业应用的关键环节。

全国工商联副主席、奇安信科技集团股份有限公司董事长齐向东作主旨发言。他表示，智能经济本质就是智能体经济，数字员工将成为企业生产运营骨干力量，企业要高度重视AI时代数据安全、模型安全、供应链安全等全新风险，推动垂域大模型在产业场景落地，兼顾创新发展与安全防护。

在“数智赋能产业高质量发展——多元主体共筑智能经济新生态”圆桌对话环节，红蜻蜓集团、惠利玛产业互联网有限公司董事长钱金波，杭州安恒信息技术股份有限公司总经理张小孟、深圳市优必选科技股份有限公司副总裁庞建新展开深度交流。他们分别围绕传统制造业数字化转型人才团队建设、智能体全生命周期安全治理、人形机器人工业落地机遇与挑战分享实践思考，提出传统企业转型要坚持“一把手”推动，打通行业经验与数字技术壁垒，从单点场景突破逐步实现规模化应用。

人工智能已经成为浙江经济增长主要引擎，今年1至6月全省人工智能核心产业营收超4200亿元，同比增长25.6%。

来 源：温州日报

原标题： 智能经济专题活动发布多项创新成果及“人工智能+”需求榜单 携手打造AI示范应用第一城

记者 周望锟

本文转自：温州新闻网 66wz.com