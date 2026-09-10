人民日报 2026-09-10 09:28:07

易忠清，杭钢集团的老员工，曾经是炼铁厂的技术员，如今是算力装备企业的负责人。

从守护高炉的“钢铁人”，到投身智造的“算力人”，他是怎么“变身”的？

原来，杭钢关停钢铁基地，瞄准数字产业新赛道，与国内头部制造商合作打造算力装备产线。员工转岗，也成了必然。

刚接触算力装备时，听着合作伙伴嘴里蹦出的名词，易忠清一头雾水，只好用拼音记，会议结束再追着工程师问。当初“靠拼音记术语”的故事，成了一个人努力“学”、一个企业奋力“转”的注脚。

发展转型与升级蜕变，不会一蹴而就，需要啃硬骨头。算力制造需要精准控制，工艺参数有时每天都要优化调整。因此，个人和企业的技术体系、管理逻辑全都得重学重塑。

重塑的信心何来？“风物长宜放眼量”，认清“转”的趋势不可逆，“学”的决心便会增强。

20多年前，浙江因时因势作出建设“数字浙江”部署，2017年又把数字经济作为全省“一号工程”。坚持数智赋能、创新驱动，10余年来，杭州城北地区陆续关停转迁2000多家传统工业企业，腾出“笼子”、引入“俊鸟”，为高质量发展腾挪出新空间，也为打造“城市秀带”奠定了基础。由此看，认清大势，方能“咬定青山不放松”，涵养转型探索的定力。

转型，要明确方向，更要选准赛道。从自身特点、资源禀赋等实际出发，坚持因地制宜、扬长避短，才能夯实“变”的基础和条件。

数字经济赛道那么多，究竟选哪个？杭钢虽然关停了半山生产基地，但“家底”还在，1743亩土地、40多万平方米厂房、变电所和部分能耗指标，这些恰是建设数据中心的关键要素。由此，杭钢从建设数据中心起步，变老厂房为数据仓，并装载数万个机柜、数十万台服务器。迈出从“炼铁成钢”到“炼数成金”的关键一步后，杭钢又不断加码数字科技产业。如今，杭钢的算力装备自主品牌“华光宏”正式发布，集团数字科技领域已有20家骨干企业，云计算、云服务、云智造协同发展。

纵观包括杭钢在内的有关企业，以前的常规路子难以适应时代需求，如今在向新转型、向优探索的实践中不断蹚出新路子。这启示我们，真正的转型，不能也不应在既有框架里打转，而需在资源禀赋与时代命题的交汇点上落子。那些曾被视为发展包袱的“沉睡资产”，经由科学辨识、谋划布局后，会转化为支撑新业态发展的关键要素。可见，向新发展不是推倒重来、另起炉灶，而是激活存量、激发潜能的探索过程，更是由规模驱动转向要素驱动、价值驱动的螺旋演进。

在变革中寻找潜力，在创新中焕发活力，既要有“我是谁”的清醒，又要坚定“我能变什么”的自信。从实际出发，遵循经济规律，突出自身特色，才能向新发展、向上生长。对一家企业来说如此，对一个区域的高质量发展实践更是如此。

（作者为本报浙江分社记者）

作者：江 南

原标题：老钢企凭啥驰骋“云赛道”（现场评论）——开局起步看活力⑩

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com