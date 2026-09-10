人民日报 2026-09-10 09:30:05

新学期开启，具身智能、低空经济与管理等一批新设专业集中亮相。这些新设专业本身就自带热度，其培养计划及就业前景，也成为大家关注的焦点。

高校专业设置已形成一套较为成熟的动态调整机制，持续推动着专业目录更新迭代。以“十四五”时期为例，全国高校新增专业布点超万个，同时撤销、停招了大批滞后于时代需求的专业，“有进有退”成为常态。此举既能及时淘汰与经济社会发展脱节的专业，也为前沿新兴领域开辟人才培养通道，在新陈代谢中持续优化学科专业结构，让高等教育紧跟时代步伐。

梳理今年新增的专业，不难把握其中的布局导向。其一，紧扣时代发展大势，对接新兴产业与重大战略需求。比如，设置低空技术、半导体工艺与装备等相关专业，瞄准产业发展关键短板，填补重点产业链人才培养空白。其二，直面企业用人痛点，回应市场对复合型人才的迫切需求。从行业反馈来看，当前产业一线真正紧缺的，是掌握多学科知识、兼具跨领域认知与实操能力的复合型人才。

当然，专业上新不能只停留在名称更新，尤其要警惕“换汤不换药”和“一哄而上”。比如，“新瓶装旧酒”，新兴专业徒有其名。有的学校并不具备相应的师资储备、课程体系，仅简单整合原有课程、抽调现有教师就强行上马，看似增设前沿交叉专业，实质仍沿用传统培养模式，难以实现跨学科育人目标。再如，存在盲目跟风、交叉学科流于形式的倾向。有的学校没有充分考量区域产业基础，盲目追逐热点增设专业，最终造成人才培养同质化。

新设专业实现长远发展，离不开高校与学生双向发力。对高校而言，增设新专业不能只追求名目新颖，而应立足自身办学特色和学科布局，持续构建跨学科课程体系，推动不同领域师资协同授课，将学科交叉融合落到实处。对学生而言，选择新设专业时，应理性看待社会热度，既要了解学校的师资力量和配套资源，也要结合个人志趣特长与职业发展规划，客观评估自身是否适合复合型学习模式。

专业更新只是起点，育人质量提升才是最终落脚点。新设专业承载着产业升级的现实需求，也寄托着广大学子的求学憧憬。专业上新之后，能否真正把“新”转化为育人优势，让其成为培育创新人才的沃土，才是真正的考验。唯有专业设置与产业需求同频、培养模式与人才成长相契合，才能让一个个新专业真正“新”出活力、“新”出成效。

（摘编自《福建日报》，原题为《把新设专业办好才是真正的考验》）

作者：潘抒捷

原标题：专业上新，更要育人出新（纵横）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com