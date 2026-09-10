好评如潮 2026-09-10 09:31:47

近日，2026民营经济创新发展大会在温州启幕，这场国家级盛会首次走出省会、落户地级市。600余位全国头部民企掌门人、知名专家齐聚瓯江之畔，共话民营经济创新发展。大会发布《2026研发投入前1000家民营企业创新状况报告》《2026民营企业研发投入、发明专利500家榜单》及“新质生产力案例”，并发出《民营企业加强基础研究温州倡议》。GDP突破万亿、重返地级市十强，温州的成绩单不可谓不亮眼；然而，要素成本不再低廉、模仿复制难以为继的现实同样摆在面前。大会选择温州，正是对这座“民营经济之都”转型探索的集中关注。以“新”破题、以“创”开路，是温州民营经济必须作答的时代答卷。

新在何处？先要看“旧”在哪里。

长期以来，温州民营经济的成功，建立在敏锐的市场嗅觉和灵活的资本运作之上。“前店后厂”的家庭工业模式、“走遍千山万水找市场”的推销员精神、“抱团取暖”的民间金融网络，共同构筑了“温州模式”的黄金时代。然而，这套打法正在失效。当硬科技成为竞争的主战场，“船小好掉头”的灵活优势，反而可能演变为“船小难扛浪”的研发短板。今年上半年温州数字经济核心产业制造业、高技术产业增加值分别同比增长23.4%、19.6%，成绩亮眼，但基数偏小、底盘不厚是不争的事实；规上工业企业研发投入强度虽有提升，与杭州、深圳等先进城市相比仍有明显差距。温州民企“不差钱”，但“差耐心”。习惯了快进快出的资本逻辑，能否适应硬科技长周期、高风险的研发规律？这不仅是温州一城的焦虑，更是中国民营经济集体面临的成长阵痛。

究其本质，民营经济的转型之难，不在于缺资金、缺政策，而在于路径依赖的深层惯性。“赚快钱”的思维模式一旦固化，便难以容忍“慢工出细活”的研发节奏；“跟跑”的生存策略一旦成习，便难以建立“领跑”的创新自信。大会选择在温州召开，恰恰是因为这里的问题最典型、需求最迫切、探索也最前沿。

以“新”破题，核心在于三重重构。大会传递的信号清晰有力，民营经济的下一程，必须完成角色、路径与生态的系统性重塑。

角色的重构，是从“制造商”到“技术合伙人”的跃升。 温州不能只做“世界工厂”的车间，更要成为创新链条上不可或缺的一环。由温州传统鞋企深度参与研发的VALI鞋服AI垂直大模型，让企划设计效率提升167倍、综合成本降低60%。这说明温州的创新，走的是“产业出题、科技答题”的路子。传统产业不是包袱，而是创新的沃土；关键在于企业是否愿意从“使用者”转变为“共创者”。

路径的重构，是从“应用端”向“源头端”的延伸。 大会发布的《民营企业加强基础研究温州倡议》，直指民企“不敢碰、不愿碰”基础研究的深层痛点。长期以来，民营企业习惯于在应用端“摘果子”，对基础研究这块“硬骨头”望而却步。然而，没有源头活水，何来清渠如许？基础研究投入大、见效慢，却是破解“卡脖子”难题的根本之策。大会同期发布的《2026研发投入前1000家民营企业创新状况报告》，围绕研发投入、创新载体、知识产权、标准化、转化应用、国际竞争六大维度进行系统评估，正是在为民营企业校准从“应用”走向“源头”的创新航向。

生态的重构，是从“单打独斗”到“制度护航”的升级。 创新不是企业的独角戏，而是政府、市场、社会协同的交响乐。近年来，温州持续推进“两个健康”集成改革，打造“温暖营商”品牌。制造业企业“两电分离”改革，将符合条件企业员工宿舍的生活用电从工业用电中剥离，已为215家企业累计节约用能成本超900万元；“帮企云·企业之家”将企业诉求统一纳入平台处理，“数据得地”机制让优质企业凭实力优先拿地。制度创新的价值，正在于让企业心无旁骛搞创新、放开手脚谋发展。

新局已开，唯在实干，转型绝非坦途。从“草根”到“创新”，温州要突破的不只是技术瓶颈，更是深植于基因的思维惯性。把创新视为“不得不为”的权宜之计，还是“真心愿为”的战略选择？把研发投入当作“成本负担”，还是“价值投资”？各地当以大会为契机，正视转型阵痛，以制度创新激发技术创新，把政策红利落到企业最需处，而非悬于文件、止于口号。

四千精神从未褪色，只是换了时代注脚。曾经“想尽千方百计做生意”，如今“想尽千方百计搞研发”；曾经“走遍千山万水找市场”，如今“走遍千山万水找技术”。以“新”破题，以“创”开路，温州民营经济的下一程，值得期待。

作者：郑松松

原标题：以“新”破题：2026民营经济创新发展大会的时代答卷

来 源：好评如潮

本文转自：温州新闻网 66wz.com