好评如潮 2026-09-10 09:32:50

金秋瓯江，潮涌东海。9月8日，2026民营经济创新发展大会在温州启幕。此次盛会落地温州，绝非偶然。这里是中国民营经济的重要发祥地，更是一部活生生的改革创业史。1980年，全国第一张个体工商业营业执照在这里发出。这扇门一开，就是四十多年。

四十年后，温州用一组“99999”作答：九成以上企业是民企，九成以上GDP由民营经济创造，九成以上税收、就业、出口皆系于此。2025年，温州GDP历史性突破万亿，跻身全国第28座“万亿之城”；156万余户民营企业和个体工商户，占全部市场主体的97.6%，平均每6个温州人中就有一个“老板”；14家温商企业入围中国民营企业500强。从“白天当老板、晚上睡地板”，到“商行天下、链动全球”，草根的韧性，终究长成了森林。

但真正值得看的，不是数字本身，而是数字背后的“变”。

看量的积累，更看质的跃升。万亿之城再出发，温州全社会研发投入年均增长14.2%，规上工业增加值连续10个季度两位数增长，今年上半年数字经济核心产业增加值同比增长23.4%。落到企业身上，变化更为具体：红蜻蜓把AI大模型用进设计，90天的出货周期压缩到十几天；瑞浦兰钧的储能电芯出货量稳居全球前列；数安港集聚了超1200家数据企业，眼谷把“学科高峰”做成了“产业高原”。传统产业“老树发新枝”，新兴产业“新苗渐成林”——从卖产品到卖技术、卖品牌，“温州制造”正在被重新定义。民营经济的潜力远未触顶，只要跑道足够宽、足够长，它就能跑出加速度。

看企业敢闯，更看生态优渥。敢为人先、“四千精神”，是这座城市刻进骨子里的基因。而制度，就是这基因的生命力。2018年，全国首个新时代“两个健康”先行区落户温州；此后，全国首部“两个健康”地方性法规、首部民营企业科技创新促进条例相继施行，245项改革举措中97项推向全国。“理旧账”“柔性执法”“科创指数贷”……桩桩件件，都是把“放手发展”落到实处。政策边界越清晰，市场空间就越敞亮；政府“无事不扰、有求必应”，企业才敢放手一搏。

看闯出去的胆识，更看走回来的底气。温州人的舞台，从不囿于瓯江两岸：260万温州人“商行天下”，270家异地商会、357个海外侨团，把生意做到世界的每一个角落。但温州人最动人的地方，不在走得远，而在记得回。近五年，温商回归超亿元产业项目约千个，总投资超5000亿元。“地瓜经济”的藤蔓伸向四方，块茎始终扎根故土——根扎得越深，藤才伸得越远；走得出去是本事，走得回来是境界。闯与回之间，是故乡与世界的双向奔赴，也是营商环境、产业基础与精神认同的终极检验。温州用实践回答了一个时代命题：民营经济既能“出得去”，也能“回得来”。

从发祥地到试验田，从“敢为天下先”到“新晋万亿之城”，温州走过的每一步，都与民营经济的成长同频共振。透过温州这扇窗，人们看见的是一种确定性：把民营企业家当“自己人”，城市与企业便能双向成就；给市场以信心，市场就会报以繁荣。民营经济的潮，正如瓯江入海，奔涌向前。

作者：胡敏莉

原标题：瓯江潮起，民营热土续写时代新篇

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本文转自：温州新闻网 66wz.com