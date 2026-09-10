好评如潮 2026-09-10 09:33:37

近日，餐厅内发生的一起孩童肢体触碰事件持续引发舆论热议。一名4岁男童跑动中触碰他人，双方沟通未能达成一致，几经调解无果后走上诉讼程序。一桩发生在公共场所的微小摩擦，迅速演变为全网讨论的公共事件。舆论场上众说纷纭，有人共情当事人身体被冒犯的感受，也有人体谅幼童心智尚未成熟。抛开简单的是非站队，这起事件留给我们的，是关于身体边界、维权尺度与家庭教育的多重现实启示。

社会文明的进步，体现在大众身体自主权意识的觉醒。越来越多人懂得维护自身身体边界，不愿接受陌生人的随意触碰，这份权利意识值得肯定。但权利的标尺，不能简单一刀切。从心智发展规律来看，4岁幼儿尚不具备成熟的性别认知与是非判断力，奔跑嬉戏间发生的肢体接触，大多出于本能玩耍，不存在主观冒犯的恶意，和成年人蓄意的骚扰行为有着本质区别。我们应当理解孩童成长过程中的懵懂过失，不能拿成年人的道德标准去苛责一个低龄儿童，更不宜随意贴上带有贬义的标签，避免造成不必要的舆论伤害。

包容孩童无心之失，绝不等于纵容监护责任的缺位。孩子可以懵懂，但监护人不能失职。公共场所人流密集，幼儿自控能力有限，需要家长做好看护引导。如果任由孩子在公共场合肆意跑动，对他人造成困扰，家长就应当主动上前致歉，及时开展行为教育。“孩子年纪小”从来不是回避责任的挡箭牌。谅解孩童的过失，本质上是体谅成长规律；而追究监护责任，是维护公共生活秩序的必然要求，二者并不矛盾。

与此同时，维护自身权益，同样需要守住理性的边界。公民遭遇不适，选择报警、调解、诉讼，都是法律赋予的正当权利。但维权的初衷是化解矛盾，而非激化对立。面对年幼孩童，应当优先与其监护人沟通协商，尽量避免直接对孩子采取过激肢体行为。把私人纠纷放到网络公开发酵，很容易将普通民事矛盾演变为网络舆论对抗，不仅消耗公共调解与司法资源，也会给未成年人带来二次伤害。权利应当被捍卫，但维权不能走向极端，理性克制，才是对法治精神最好的践行。

这件事也暴露出当下社会共识的一处盲区：面对孩童的无意行为，社会还没有形成统一的评判共识。舆论很容易滑向两个极端，要么一味袒护孩童，忽视当事人的真实感受；要么上纲上线，对幼儿进行道德审判。两种极端，都脱离了事件本身的客观事实。

公共生活的和谐，离不开情理与法理的平衡。善待孩童的懵懂过失，也要守住监护人的责任底线；捍卫每个人的身体权利，也要把握维权的合理尺度。舆论可以展开讨论，但不必执着于审判个体。唯有跳出非黑即白的二元对立，兼顾人情温度与法治尺度，才能让公共讨论回归理性，也让边界教育真正走进家庭教育与社会生活之中。

作者：温在兴

原标题：容孩童懵懂之失，守社会理性之尺

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本文转自：温州新闻网 66wz.com