新华网 2026-09-10 10:05:47

国家统计局9月9日发布的数据显示，8月份，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.8%，环比上涨0.4%，扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.0%。从最新物价数据中，能读出哪些信息？

记者注意到，8月份CPI和核心CPI同比涨幅均呈回升态势，其中CPI同比涨幅结束连续两个月下降趋势，升至0.8%。

“CPI同比涨幅比上月扩大0.3个百分点，主要是受能源价格涨幅扩大影响。”国家统计局城市司首席统计师董莉娟说，能源价格同比涨幅由上月的0.6%扩大至本月的4.1%，影响CPI同比上涨约0.28个百分点。

环比关键词同样是“回升”。8月份，CPI环比由降转涨，由上月下降0.1%转为上涨0.4%。

“受国际市场价格变动影响，国内汽油价格环比由上月下降10.7%转为上涨7.2%，影响CPI环比上涨约0.21个百分点。”董莉娟说。

食品价格季节性上涨也是CPI环比转涨的重要拉动因素。董莉娟分析，受高温多雨天气以及应季蔬菜换茬等影响，鲜菜价格上涨5.5%，受蛋鸡夏季歇伏、生猪出栏减少等因素影响，鸡蛋价格由上月下降2.1%转为上涨2.4%，猪肉价格上涨1.3%，上述三项合计影响CPI环比上涨约0.12个百分点。

8月9日，消费者在河南省商丘市睢阳区归德农贸大市场选购鸡蛋。新华社发（李恒 摄）

中国价格协会副会长许光建表示，食品和能源价格受短期因素影响较大，观察物价走势不仅要看CPI，更要看扣除食品和能源后的核心CPI变化。8月份核心CPI同比涨幅继续稳定在“1%”左右水平，特别是部分工业消费品价格和服务价格上涨比较明显，反映了居民消费提质扩容对物价的影响。

“另外，判断物价变化不能只看单月数据，还要看累计月份的变化。前8个月，CPI同比上涨0.9%，核心CPI上涨1.1%，与去年全年和去年同期相比，涨幅都有明显回升。尽管国际输入性因素在个别月份对国内部分领域价格造成扰动，但消费价格温和上涨的态势没有改变。”许光建说。

值得关注的是，在国际国内因素共同作用下，8月份，工业生产者出厂价格指数（PPI）环比由上月下降0.7%转为上涨0.4%；同比上涨3.8%，继3月份走出下行区间后，连续6个月同比上涨。

PPI走势变化，一方面是受国际大宗商品价格上行传导影响。董莉娟说，8月份，国际原油及有色金属价格上行带动国内相关行业价格上涨，其中石油开采、精炼石油产品制造、有机化学原料制造价格环比分别上涨10.4%、4.1%和0.9%。

另一方面，产业转型升级带动部分行业需求增加、价格上涨。

“随着新动能加快培育，我国产业发展含‘智’量、含‘绿’量持续提升，8月份，电子电路制造价格环比上涨3.5%，虚拟现实设备制造价格上涨1.9%，生物质燃料加工、废弃资源综合利用业价格均上涨0.3%。”董莉娟说。

许光建分析，8月份，不管是工业生产者出厂价格，还是购进价格，同比都延续了3月以来由降转涨的态势，PPI的积极变化反映了在国内产业转型升级、综合整治“内卷式”竞争等因素带动下，部分行业供需关系有所改善，有利于增强企业发展信心。

“但也要看到，近几个月购进价格的同比涨幅持续高于出厂价格，提示上游原材料价格上涨相对明显，需密切关注成本上升可能给中下游企业带来的经营压力，积极通过稳定供应链、优化产能布局等方式平抑价格波动。”许光建说。

国家发展改革委市场与价格研究所研究员刘方认为，总体来看，在充分发挥存量政策效能、及时谋划出台务实管用的增量政策、加大逆周期调节力度背景下，支撑物价温和上涨的积极因素正在不断累积。

“随着宏观政策发力显效，居民就业和收入预期得到改善，内需潜力有望加快释放，人工智能等领域新动能加快培育，也将继续带动相关产品价格高位运行。同时，全国统一大市场建设纵深推进，价格传导链条会进一步畅通。预计下一步物价运行将延续CPI温和上涨、PPI涨势趋稳的向好格局。”刘方说。

来 源：新华网

原标题： 8月物价数据出炉，释放哪些信息

记者:王雨萧

本文转自：温州新闻网 66wz.com