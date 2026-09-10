新华网 2026-09-10 10:05:48

第二十六届中国国际投资贸易洽谈会（以下简称“投洽会”）9月8日至11日在福建厦门举办。作为“投资中国”标志性盛会之一，本届展会吸引大批跨国企业赴会，多项外资增资、新项目集中签约亮相。

面对复杂的全球经济环境，外资企业选择持续加码中国市场，深耕产业链、创新链，共享中国式现代化带来的发展红利。

“中国是ABB全球最大的市场之一，诸多领域增长潜力显著，战略地位举足轻重。”ABB集团首席执行官马腾表示，数十年来，ABB持续加大在华投资，深耕本土市场。未来，ABB将进一步扩大制造产能，强化本土研发，升级服务能力，夯实ABB“在中国，为中国”的长期战略，帮助客户实现精益运营与绿色转型，为中国构建更高效、更可持续的未来贡献力量。

9月8日拍摄的第二十六届中国国际投资贸易洽谈会开幕式现场。新华社记者 林善传 摄

参加本届投洽会的松下控股株式会社执行董事中山正春表示，中国在AI领域的创新落地应用能力，结合松下的技术积累与全球网络，叠加银发经济等新兴增长市场，蕴藏巨大机遇。

“中国是全球迭代速度最快、竞争最激烈的市场之一，在最严苛的市场中淬炼出来的产品，具备全球竞争的实力。”中山正春表示，公司正向中国分公司下放权限、加大研发投入，希望把在中国打磨成熟的产品、技术、商业模式推向全世界。

中山正春介绍，松下自1995年落户厦门火炬高新区以来，已投资布局超过30年。“厦门拥有扎实的产业根基，松下将持续巩固在厦技术实力，推动家电与大健康业务协同发展；同时把多年积淀的精密技术拓展至智能设备、医疗等新领域。”

今年10月，施耐德电气厦门新工业园将正式落成投产，成为其全球规模最大的中压电气设备生产基地，辐射共建“一带一路”国家等海外市场。

施耐德电气全球执行副总裁、能源管理业务负责人高飞克表示，施耐德电气长期坚持“中国中心”战略，积极把握产业转型机遇，持续加大在华创新投入，深度参与中国现代化产业体系建设。

中国商务部发布数据显示，今年1至7月，中国新设立外商投资企业37711家，同比增长4.4%。高技术产业实际使用外资1823.1亿元，同比增长32.7%。今年上半年，近4800家外资企业追加对华投资。

来 源：新华网

原标题： 大批跨国企业参加投洽会 持续加码中国市场

记者：付敏、陈旺、翟翔

本文转自：温州新闻网 66wz.com