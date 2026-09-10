完善乡村振兴投入机制相关实施方案印发——如何引导更多资金流向“三农”领域

人民日报 2026-09-10 10:05:48

推进农业农村现代化，离不开真金白银的投入。

近日，农业农村部、中央农办、国家发展改革委、财政部、中国人民银行、金融监管总局联合印发《坚持农业农村优先发展 完善乡村振兴投入机制实施方案》（以下简称“方案”）。如何引导更多资金流向“三农”领域，并确保投稳、投准？记者采访了农业农村部有关负责人。

问：近年来，我国“三农”领域投入情况如何，为何要出台方案？

答：党中央、国务院高度重视“三农”工作。2025年全国农林水财政支出达到2.35万亿元、是2012年的2.48倍，涉农贷款余额达到53.57万亿元。社会资金积极参与，带动农业农村投入规模不断扩大、多元投入格局逐步形成，为保障国家粮食安全、巩固拓展脱贫攻坚成果、促进农民持续增收、支撑经济社会发展发挥了重要作用。

“十五五”时期是基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键时期。巩固拓展脱贫攻坚成果、加快补齐农业农村现代化短板弱项、扎实推进乡村全面振兴任务艰巨。党的二十届三中全会提出，坚持农业农村优先发展，完善乡村振兴投入机制；党的二十届四中全会提出，健全财政优先保障、金融重点倾斜、社会积极参与的多元投入格局，确保乡村振兴投入力度不断增强。出台方案旨在进一步完善乡村振兴投入机制，持续提高强农惠农富农政策效能。

问：从哪些渠道拓宽“三农”领域资金来源？

答：围绕健全多元投入格局，方案从财政、债券、信贷、保险、民间投资、农村集体资产等6个方面进行了部署。

强化政府资金优先保障。优先保障农业农村领域一般公共预算投入，优化投入结构、重点和方式，按规定落实好土地出让收入用于农业农村相关政策。比如，加大对粮食主产区的利益补偿力度，包括实施粮食产销区省际横向利益补偿、完善产粮大县奖励政策等，进一步提高财政补贴精准性，切实保护农民种粮和地方政府抓粮积极性。通过公共财政向“三农”倾斜，逐步解决欠账较多问题。

发挥债券资金支农作用。我国债券市场规模世界第二，要统筹用好各类债券资金，支持符合条件的乡村基础设施建设、产业发展和公共服务项目。高质量推动农业农村领域“两重”建设，更好发挥专项债券在农业农村领域强基础、补短板、惠民生的积极作用。

提升信贷资金支农效能。2025年，农户贷款余额达到18.42万亿元、农林牧渔业贷款余额达到6.89万亿元。方案提出深入实施金融支持乡村振兴专项行动，综合运用货币政策工具，在不新增地方政府隐性债务前提下，支持金融机构提供信贷支持。把更多金融资源配置到农村经济社会发展的重点领域和薄弱环节，更好满足乡村发展多样化金融需求。

用好保险支农政策工具。2025年，我国农业保险保费规模突破1550亿元，稳居全球第一，为1.25亿户次农户提供风险保障超5.2万亿元。要健全多层次农业保险体系，加快农业保险高质量发展。包括用好用足稻谷、小麦、玉米、大豆完全成本保险和种植收入保险政策，支持发展地方优势特色农产品保险，鼓励保险机构按市场化原则积极自主发展农田保险、农机保险、农村居民人身保险等，充分发挥保险服务农业全产业链建设作用。

激发民间投资活力。民间投资对稳就业稳经济具有重要作用，2025年第一产业民间固定资产投资规模5264亿元，占第一产业固定资产投资的55%。要发挥好民间投资的积极作用，引导民间投资依法规范有序投入乡村振兴。按照法治化、市场化原则，综合运用贷款贴息、投债联动等方式，调动耐心资本投入农业农村的积极性。

盘活用好农村资源资产。方案提出健全农村基层党组织领导机制，鼓励农村集体经济组织因地制宜探索资源发包、物业出租、居间服务、经营性财产参股等路径发展新型农村集体经济，增强其自身发展能力。同时，鼓励各类企业与村集体通过村企合作等模式，在农村地区合理开展光伏、风能、水电、生物质能等能源项目建设和运营。

问：在强化政策联动协同、提高投资效益方面，方案作了哪些部署？

答：促进政府投入、金融支持、民间投资协同发力。包括强化政府性融资担保体系对农业经营主体和服务主体的担保支持；落实政府和社会资本合作新机制，推动在乡村产业发展和公共基础设施建设中形成投入合力等。

促进农业产业政策、投资政策、贸易政策协调联动。通过建立联动机制，放大政策集成效应，促进消费和投资、供给和需求良性互动。比如，促进农产品产供销精准衔接，优化供给端、创新流通端、激活市场端，满足多样化、品质化、差异化消费需求，引领供需结构升级。

强化价格、补贴、保险等政策支持和协同。方案提出推动价格政策、补贴政策和保险政策“三位一体”、同向发力，稳定收益预期，增强投资动力。包括完善粮食等重要农产品价格形成机制，完善承包地经营权流转价格形成机制等。同时，强化保险在风险分担、损失补偿、融资增信等方面的作用，发挥保险机制对财政补贴资金的放大效应，助力农民增收。

问：如何确保各项举措落实落地？

答：在具体落实上，方案提出，实行中央统筹、省负总责、市县乡抓落实的工作机制，压实地方政府投入责任，强化部门间沟通协作，形成工作合力。

在此基础上，一方面，强化要素保障，坚持从实际出发，加大各类要素保障力度，促进各类要素资源高效配置。另一方面，优化投资环境，增强农业农村投资政策取向一致性和有效性，切实保护经营主体合法权益。此外，还将加强监督管理和激励约束，切实防范挤占挪用、骗取套取财政资金等问题，引导金融机构更加精准服务乡村振兴。

来 源：人民日报

原标题： 完善乡村振兴投入机制相关实施方案印发——如何引导更多资金流向“三农”领域

记者 郁静娴 朱隽

本文转自：温州新闻网 66wz.com